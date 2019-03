Ewelina Lisowska śpiewa w duecie z siostrą. Aleksandra też zrobi karierę? [INSTAGRAM]

Na swoim profilu na Instagramie Ewelina Lisowska pokazała filmik, w którym wokalistka śpiewa w duecie ze swoją młodszą siostrą.

Ewelina Lisowska (z prawej) z siostrą Aleksandrą - zdjęcie z lipca 2014 r. / Krzysztof Zatycki / Reporter

Ewelina Lisowska w czerwcu 2018 r. przypomniała o sobie płytą "Cztery".

Reklama

Zapowiedzią materiału były single "W sercu miasta" (posłuchaj!) i "T-shirt" (sprawdź!), który w przerysowany sposób pokazywał kobietę w rolę ozdoby.

Wytwórnia przedstawiała "Cztery" jako "totalnie popową" odsłonę Lisowskiej, którą szersza publiczność poznała w "Mam talent" (nie awansowała do półfinału) i "X Factor" (czwarte miejsce w drugiej edycji w 2012 r.), gdzie wystąpiła jako wokalistka post hardcore'owej grupy Nurth.

Teraz Ewelina opublikowała na Instagramie wideo, w którym towarzyszy jej 18-letnia siostra. W duecie z Aleksandrą śpiewają przebój "Take My Breath Away" z repertuaru zespołu Berlin. Ten utwór spopularyzował film "Top Gun" z Tomem Cruise'em w roli głównej.



"Moja siostra wymiata" - napisała pod filmikiem Lisowska.