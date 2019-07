Ewelina Lisowska kolejną uczestniczką "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Ewelina Lisowska to kolejna z gwiazd, które postanowiły dołączyć do grona uczestników nowego sezonu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Ewelina Lisowska wystąpi w show Polsatu /Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Trzecią uczestniczką 12. sezonu została Ewelina Lisowska - wokalistka i autorka tekstów.

Lisowska na swoim koncie ma cztery albumy studyjne, z czego dwa z nich - "Aero-Plan" oraz "Nowe horyzonty" - pokryły się złotem. Ponadto wokalistka może pochwalić się takimi przebojami jak "W stronę słońca" i "Prosta sprawa".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewelina Lisowska W stronę słońca

W przeszłości wokalistka brała również udział w tanecznym show "Taniec z gwiazdami", który ostatecznie udało jej się wygrać.



- Wyzwaniem będzie każda gwiazda do naśladowania, bo jestli już jesteś artystą występującym z własnym materiałem, to starasz się to robić po swojemu i każdy ma własną cząstkę, której nie do końca chce się pozbywać. Kiedy musisz nagle stać się inną osoba, to tak jakby nagle ktoś zabrał ci twoją tożsamość artystyczną. Nie wiem, czy mi piosenkarce udałoby się coś takiego wyłączyć. To bardzo trudne zadanie - mówiła wokalistka Interii, gdy jej udział w programie nie był jeszcze potwierdzony.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewelina Lisowska o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" INTERIA.PL

Przypomnijmy, że wcześniej ogłoszono, iż w 12. serii "TTBZ" zobaczymy Łukasza Zagrobelnego oraz Ewelinę Ruckgaber znaną z serialu "Gliniarze". W składzie jesiennej edycji programu znajdą się również Adam Strycharczuk (współtwórca kanału "Na Pełnej"), Robert Koszucki (aktor teatralny) i Emilia Komarnicka-Klynstra ("Na dobre i na złe", "Ranczo").



Jury "Twoja twarz brzmi znajomo" od dziewiątej edycji tworzą Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Walewska

i Królikowski są w programie od pierwszej odsłony, Skrzynecka do jury dołączyła w drugiej (pierwszą wygrała jako uczestniczka). Gospodarzamishow od początku są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.