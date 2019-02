Ewa Szlachcic i "O nas": Zobacz teledysk z córką Cezarego Pazury

Poniżej możecie zobaczyć klip "O nas" znanej z różnych telewizyjnych programów Ewy Szlachcic, która po sześciu latach przypomina się z nową płytą "D.N.A.". W teledysku zagrała Anastazja Pazura, 29-letnia córka Cezarego Pazury.

Anastazja Pazura w teledysku "O nas" Ewy Szlachcic /Film Wagon /materiały prasowe

Pochodząca z Białegostoku Ewa Szlachcic dała się poznać w telewizyjnych programach "Szansa na sukces", "Tak to leciało", "Bitwa na głosy" (w zespole Nataszy Urbańskiej) i "The Voice of Poland" (grupa Ani Dąbrowskiej w pierwszej edycji). W tym ostatnim show rudowłosa wokalistka odpadła przed ćwierćfinałem. Obecnie jest związana z Teatrem Rampa.

Autorka tekstów, kompozytorka i aktorka jest laureatką Międzynarodowego Festiwalu "Carpathia", zdobywczynią Grand Prix prestiżowego festiwalu "Pejzaż Bez Ciebie". Na początku 2012 r. z własnym zespołem Way No Way wydała płytę "Fotografie". Z tą grupą zanotowała kilka sukcesów, jak choćby występ na festiwalu Pozytywne Wibracje w Białymstoku u boku m.in. Angie Stone i Omara.

Wydany w połowie listopada 2018 r. album "D.N.A." prezentuje wokalistkę w całkowicie nowej i odważnej odsłonie.

Materiał na płytę został przygotowany z młodymi producentami: Mikołajem Trybulcem z Linii Nocnej i Piotrem Gozdkiem.

Pierwszą zapowiedzią był wydany jeszcze przed premierą płyty singel "Hola Hola". Teraz Ewa Szlachcic prezentuje klip do nowego singla "O nas".

Nowy teledysk jest fabularyzowaną opowieścią o trudnej, ale nade wszystko mocnej miłości dwojga ludzi. W rolach głównych wystąpili Anastazja Pazura (absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej), która zagrała już kilka ról w serialach (m.in. "Barwy szczęścia") i zdecydowała, że chce pójść w ślady swojego ojca Cezarego Pazury, oraz Wojtek Węglarski.

"Utwory na płycie to zapis przeżyć, doświadczeń związanych z podążaniem wokalistki własną drogą - nie tylko artystyczną, ale i życiową. Zapewne w warstwie tekstowej wiele kobiet znajdzie tu fragmenty historii z własnego życia. Tworzą one rodzaj opowieści o wzlotach, upadkach życiowych i miłosnych, które przeżył każdy z nas. Natomiast w warstwie muzycznej 'D.N.A' zaskakuje przebojowym rytmem, porywającą pulsacją bitów, a przede wszystkim produkcją muzyczną" - czytamy.

Oto szczegóły płyty "D.N.A.":

1. "Ametyst"

2. "Kawa i sól"

3. "Hola, hola"

4. "Czytaj mnie"

5. "Firefly"

6. "D.N.A."

7. "Bezpieczny ląd"

8. "Ego"

9. "Przypływy, odpływy"

10. "O nas".

