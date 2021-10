Sara James zwyciężyła eliminacje odbywające się w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". To właśnie laureatka "The Voice Kids", będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2021. Piosenkarka wykonała utwór "Somebody" ( sprawdź! ) i od początku była typowana na faworytkę eliminacji.

7 października pojawił się teledysk do utworu.

"Dziękuję Wam za wsparcie. Dziękuję z całego serca całej ekipie, która pracowała przy tym pięknym klipie." - napisała na Instagramie Sara James.



W komentarzach na Youtube już pojawiła się masa pozytywnych głosów na temat piosenki.

"Polska znowu ma szansę na zwycięstwo, Sara jest niesamowitą wokalistką, a "Somebody" to świetna piosenka. Gdyby tylko Polska była w połowie tak dobra w Eurowizji dla dorosłych, jak w Eurowizji Juniorów... W każdym razie powodzenia Polsko!" - napisał jeden z internautów.



Zagraniczni youtuberzy także bardzo doceniają Sarę i jej śpiew. W wielu filmach z reakcjami na jej występ padało, że ma nieprawdopodobnie dojrzały wokal i ogromne szanse na zwycięstwo.

Kto jest autorem piosenki "Somebody"?

Utwór "Somebody" napisany został przez znany i ceniony zespół autorów. Za warstwę muzyczno-literacką odpowiadają: Patryk Kumór, Tom Martin, Dominik Buczkowski-Wojtaszek oraz Jan Bielecki. Niektórzy współpracowali już przy zwycięskich utworach Viki Gabor ("Superhero") czy Roxie Węgiel ("Anyone I Want To Be"). Na swoim koncie mają również hity artystów takich jak: Kayah ("Ramię w ramię"), Sanah, Alicja Szemplińska ("Empires") i Marta Gałuszewska ("Nie mów mi nie").



Sara Egwu-James - kim jest?

Gdy miała 6 lat, wzięła udział w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku, który wygrała. W kolejnych latach z sukcesami występowała w takich konkursach, jak m.in. World Talent Show (trzecie miejsce), Pro Arte - Lubuski Festiwal Piosenki (srebrny mikrofon i trzecie miejsce), ogólnopolski konkurs Wygraj Sukces.

Sara Egwu-James w "The Voice Kids"

Szeroka publiczność poznała ją w czwartej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato ( posłuchaj! ). "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo, a wkrótce do Sary przylgnął przydomek "polska Whitney". "Jeżeli ktoś się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po jej występie.

Sara trafiła ostatecznie pod skrzydła Tomsona i Barona z grupy Afromental (obecnie trenerów w dorosłym "The Voice of Poland") i była bezkonkurencyjna również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" ( sprawdź! ) i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki, jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 13-latkę Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.