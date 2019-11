Eurowizja Junior 2019 w Polsce: Zobacz kreację Roksany Węgiel

Znamy coraz więcej szczegółów Eurowizji Junior, która odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. W sieci możemy zobaczyć jedną z kreacji, w której zaprezentuje się Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel będzie współprowadzącą Eurowizji Junior 2019 /Daniele Venturelli/WireImage /Getty Images

Przypomnijmy, że tegoroczny konkurs Eurowizji Junior odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznej Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ).

Roksana Węgiel na gali MTV EMA 2019

Otwarty w maju 2018 r. obiekt liczy w sumie ponad 17 tys. miejsc (w tym ponad 13,3 tys. siedzących).



W tym roku Polskę reprezentować będzie 12-letnia Wiktoria Viki Gabor, wybrana przez jury i widzów w "Szansie na sukces".

Finalistka drugiej edycji "The Voice Kids" w konkursie zaśpiewa piosenkę "Superhero".

Eurowizję Junior poprowadzą Roksana Węgiel, Ida Nowakowska i Aleksander Sikora. Ceremonię otwarcia (poniedziałek 18 listopada w Katowicach) poprowadzi Mateusz Szymkowiak. Wówczas odbędzie się m.in. przywitanie delegacji, losowanie numerów startowych i występy specjalne.

Z kolei Agata Konarska (dziennikarka TVP prowadziła m.in. "Kawę czy herbatę" i koncert Premier na tegorocznym Festiwalu w Opolu) będzie prowadzić konferencję prasową ze zwycięzcą Eurowizji Junior.

Na Instagramie projektantki Lidii Kality możemy zobaczyć Roksanę Węgiel w jednej z eurowizyjnych kreacji. Przypomnijmy, że 14-letnia wokalistka gościnnie zaśpiewa na scenie w Gliwicach.



"To tylko jedna z wielu propozycji - najlepsze zostawiliśmy na koniec" - napisała projektantka.

