TVP zdecydowała, że - podobnie jak w tym roku - na Eurowizję 2023 wyłoni reprezentanta Polski w krajowych preselekcjach. Nadawca ujawnił szczegóły konkursu.

Koncert eliminacyjny ma odbyć się w niedzielę 26 lutego 2023 roku. Wcześniej TVP wyłoni 10 uczestników polskich preselekcji. Nazwiska wykonawców i tytuły ich piosenek ujawnione zostaną 25 stycznia.

Zgłoszenia do krajowych eliminacji można składać do 15 stycznia do godziny 22:00.



Jak wybrany zostanie reprezentant Polski na Eurowizję 2023?

System głosowania nie zmieni się również w 2023 roku i będzie podobny do tego, który działał podczas koncertu "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję".

Punkty (w skali od 1 do 10) uczestnikom będzie przyznawać pięcioosobowe jury. Druga połowa wyniku będzie zależałą od głosowania widzów.

Prowadzący ogłoszą wyniki w stosunku 50/50 na miejscach od ostatniego do czwartego, a najlepsza trójka wejdzie do drugiej tury. Wyniki zostaną wyzerowane, a jurorzy ponownie oddadzą noty - tym razem w skali od 1 do 3. Po zamianie na procenty i dodaniu wyników televotingu w drugiej turze, poznamy zwycięską propozycję.

Eurowizja 2023. Co nas czeka?

Przypomnijmy, że w 2023 roku Eurowizja odbędzie się w Wielkiej Brytanii. Europejska Unia Nadawców zdecydowała się przenieść konkurs i rozpocząć współpracę z BBC ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie. Mimo to przyszłoroczna Eurowizja zostanie zorganizowana w ukraińskim duchu. Podczas widowiska zobaczymy elementy nawiązujące do ukraińskiej kultury, a do prowadzenia konkursu zaproszono konferansjerów znanych z ukraińskiej telewizji.

Ukraiński reprezentant ma mieć również zagwarantowany start w finale konkursu.

Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie odbędzie się przyszłoroczna Eurowizja. Wiadomo jednak, że w grę wchodzi siedem miast: Glasgow, Newcastle, Manchester, Leeds, Liverpool, Sheffield i Birmingham.

Do tej pory udział w Eurowizji 2023 zadeklarowały 32 państwa.



Eurowizja 2022: Krystian Ochman dotarł do finału

Przypomnijmy, że w tym roku na Eurowizji w Turynie Polskę reprezentował Krystian Ochman. Wokalista z piosenką "River" dotarł do finału, gdzie zajął 12. miejsce. Zwycięzcami został zespół Kalush Orchestra z utworem "Stefania".