Eurowizja 2020: Fani rozczarowani pomysłem programu "Eurovision: Shine a Light". Co telewizje szykują w zamian?

Brak możliwości głosowania na ulubione piosenki to główny zarzut fanów Eurowizji wobec specjalnego telewizyjnego programu "Eurovision: Shine a Light", który ma zastąpić odwołany w związku z pandemią koronawirusa Konkurs Piosenki Eurowizji 2020.

Alicja Szemplińska miała reprezentować Polskę na Eurowizji 2020 AKPA

Jak już informowaliśmy, 16 maja o godz. 21 (dokładnie wtedy miał się rozpocząć finałowy koncert Eurowizji 2020) holenderscy nadawcy wyemitują ok. dwugodzinne widowisko "Eurovision: Shine a Light".



W programie zaprezentowane zostanie wszystkie 41 piosenek, które zostały zakwalifikowane do konkursu.

Całość poprowadzą Chantal Janzen, Edsilia Rombley i Jan Smit, którzy mieli być gospodarzami tegorocznej Eurowizji w Rotterdamie.

Pojawić się też mają gwiazdy Eurowizji z poprzednich lat. W przeciwieństwie do oryginalnej formuły Konkursu Piosenki Eurowizji, nie będzie zawierać rywalizacji pomiędzy uczestnikami. To właśnie brak możliwości głosowania głównie krytykują fani. "To właśnie łączy ludzi: rywalizacja, głosowanie, kibicowanie ulubionym utworom" - czytamy w komentarzach.



"Eurowizja 2020 nie może się niestety odbyć w tym roku. Zamiast tego proponujemy połączyć Europę 16 maja za pomocą unikatowego formatu telewizyjnego. W działanie zaangażowaliśmy wszystkich nadawców, którzy mieli wziąć udział w konkursie, a także członków EBU (Europejska Unia Nadawców) z innych krajów. Chcemy wyemitować program w duchu jedności i współpracy" - podkreślał Jon Ola Sand, producent wykonawczy Konkursu Piosenki Eurowizji.

Poznaliśmy kolejne szczegóły koncertu "Eurovision: Shine a Light". Podczas transmisji usłyszymy zwycięską piosenkę Wielkiej Brytanii z 1997 roku, której tytuł firmuje inicjatywę. Utwór "Love Shine A Light" grupy Katrina and the Waves zostanie wykonany przez wszystkich reprezentantów wyłonionych na Eurowizję 2020.

Wideo Love Shine a Light - Katrina and The Waves

W programie pojawi się też piosenka "What's Another Year", z którą Johnny Logan wygrał Eurowizję w 1980 roku. Tym razem w całości będzie ona zaśpiewana przez fanów Eurowizji, którzy nadeślą swoje nagrania wideo. Organizatorzy zapowiadają, że wykorzystają najciekawsze fragmenty do zmontowania.



Przypomnijmy, że EBU podjęła decyzję, że za rok uczestniczące kraje muszą wybrać nowe piosenki. Oznacza to, że w 2021 roku trzeba będzie zorganizować kolejne eliminacje i wyłonić reprezentanta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Szemplińska o szkole: Trzeba iść dalej INTERIA.PL

Według pierwotnych ustaleń Eurowizja 2020 miała odbyć się w Rotterdamie, w Holandii. Półfinały zaplanowane były na dni od 12 do 14 maja, finał natomiast na 16 maja. W konkursie wystąpić mieli reprezentanci 41 państw.





Polskę reprezentować miała Alicja Szemplińska z piosenką "Empires" ( posłuchaj! ).

"To wszytko, tyle pozytywnych emocji, zostało pokonane przez chorobę, ale .... Uważam że wyjdziemy z tego wszystkiego jeszcze silniejsi i mądrzejsi o nowe doświadczenia. Eurowizja odbędzie się w nowym terminie, i możemy mieć tylko nadzieję że spotkamy się w tym samym gronie uczestników, którzy mieli wziąć udział w tegorocznej edycji. Wszyscy będą w dobrym zdrowiu oraz z jeszcze większą pasją i ochotą zaprezentują światu swoje utwory i będzie to prawdziwe święto muzyki!" - napisała 17-letnia wokalistka na Instagramie.



Clip Alicja Szemplińska Empires

Brak oficjalnego Konkursu Piosenki Eurowizji 2020 sprawił, że niektóre kraje zdecydowały się przygotować własne programy dla sympatyków konkursu. Wiadomo, że takie programy pojawią się w Wielkiej Brytanii (własny format "Eurovision Come Together" w BBC), Szwecji (program "Sveriges 12:a" w SVT z możliwością głosowania dla widzów), Włoszech, Finlandii, Norwegii i Niemczech.



