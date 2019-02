Eurowizja 2019: Jaką piosenkę wykona grupa Tulia?

Wciąż nie wiadomo oficjalnie, jaki utwór wykona grupa Tulia podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji.

Grupa Tulia wystąpi na Eurowizji 2019 AKPA

W piątek (15 lutego) oficjalnie ogłoszono, że grupa Tulia została wybrana reprezentantem Polski na 64. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w maju w Izraelu. Na razie jeszcze nie wiadomo, z jakim utworem zaprezentują się Polki w Tel Awiwie. Szczegóły mają być znane po konferencji z udziałem zespołu, która ma zostać zorganizowana w najbliższym tygodniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tulia: Nie jesteśmy zespołem ludowym TV Interia

Reklama

Podczas transmisji na żywo na Instagramie Tulia Biczak i Patrycja Nowicka zdradziły kilka szczegółów dotyczących swojego występu w Tel Awiwie.

Wokalistki podkreśliły, że ich utwór został już wskazany przez komisję konkursową TVP spośród nadesłanych zgłoszeń. Potwierdziły, że eurowizyjna piosenka pochodzi z reedycji ich debiutanckiej płyty, zatytułowanej po prostu "Tulia".



W połowie listopada 2018 r. ukazała się wersja deluxe, na którą trafiło dodatkowo pięć premierowych autorskich piosenek. Są to utwory "Pali się", "Trawnik" (gościnnie Kasia Kowalska, posłuchaj!), "Nie zabieraj" (posłuchaj!), "Dreszcze" (sprawdź!) i "Nasza kołysanka" (z udziałem akordeonisty Marcina Wyrostka, sprawdź!).

Clip Tulia Pali się

Sprawdź tekst utworu "Pali się" w serwisie Teksciory.pl!

Reżyserem polskiego występu będzie ponownie Konrad Smuga, który odpowiadał już za dwie ostatnie prezentacje biało-czerwonych w Konkursie Piosenki Eurowizji, a także zwycięski występ Roksany Węgiel na Eurowizji Junior 2018.

Tulia Biczak i Patrycja Nowicka zdradziły, że mają w planie nakręcenie teledysku do eurowizyjnej piosenki. To by mogło wskazywać, że nie będzie to utwór "Pali się", który ma już klip.

Przypomnijmy, że 64. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Tel Awiwie, a to za sprawą wygranej Netty (posłuchaj zwycięskiej piosenki "Toy"!) w ubiegłorocznym konkursie w Lizbonie.

Wiadomo, że Polska trafiła do pierwszego półfinału, który odbędzie się 14 maja. Drugi półfinał będzie miał miejsce dwa dni później, a finał - 18 maja.

Eurowizja 2018 - finał 1 26 Finaliści Eurowizji 2018 - Netta (Izrael) Autor zdjęcia: FRANCISCO LEONG Źródło: AFP 26

Polski reprezentant wystąpi w pierwszej części koncertu, razem z przedstawicielami Słowenii, Białorusi, Czech, Czarnogóry, Cypru, Serbii, Finlandii i Węgier. W drugiej części koncertu pojawią się wykonawcy z Estonii, Portugalii, San Marino, Islandii, Gruzji, Australii, Belgii, Ukrainy i Grecji.



Do finału awansuje po 10 wykonawców z każdego półfinału z największą liczbą punktów (przyznawanych przez widzów i jury w stosunku 50:50). Na razie nie ma jeszcze notowań półfinałów, ale patrząc na wskazówki bukmacherów, Tulia może nie znaleźć się w gronie finalistów.



Tulia to zespół powstały z inicjatywy Tulii Biczak, którą wspierają Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepka i Patrycja Nowicka. Formacja popularność zdobyła dzięki coverowi zespołu Depeche Mode "Enjoy The Silence". Wykonanie przeboju przez grupę trafiło na oficjalne facebookowe konto brytyjskiej grupy.

Festiwal w Opolu 2018: Koncert Premier 1 12 Zobacz zdjęcia z koncertu Premiery na Festiwalu w Opolu 2018 - Tulia z dubletem (nagroda jury i publiczności) Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 12

- Wybraliśmy kilka piosenek, na które dostaliśmy pozwolenie od Depeche Mode, a które najlepiej można było przełożyć na białe głosy. Padło na "Enjoy The Silence", bo większość zgromadzonych go znała. Chciałyśmy pokazać swój charakter i zaprezentować na stronie zespołu polski akcent - opowiadała Tulia Biczak w rozmowie z Interią.

Posłuchaj "Enjoy The Silence" Depeche Mode w serwisie Teksciory.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tulia o coverze "Enjoy The Silence" Depeche Mode TV Interia

Jeszcze większe zamieszanie wokół Tulii zrobiło się po publikacji coveru "Nieznajomy" Dawida Podsiadły (posłuchaj!). Niedługo później wokalistki zapowiedziały debiutancki album. Na nim znalazły się nowe wersje piosenek m.in. Seweryna Krajewskiego, Wilków, Kayah i Ani Dąbrowskiej.

- To, co robimy, jest jednym wielkim eksperymentem. Okazuje się, że wiele utworów da się przerobić bardzo zgrabnie - mówiła Biczak.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tulia Nieznajomy

Tulię można było zobaczyć podczas rozdania Fryderyków oraz na Festiwalu w Opolu. Tam też zaprezentowały autorską kompozycję (znalazła się też na płycie) "Jeszcze cię nie ma" (posłuchaj!). Dzięki niej wygrały nagrodę jury i publiczności podczas konkursu Premier.



Clip Tulia Jeszcze cię nie ma