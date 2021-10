Ereb Altor: Szczegóły premiery albumu "Vargtimman"

"Vargtimman" (szw. godzina wilka), dziewiąty longplay vikingmetalowców ze Szwecji, powstał w należącym do zespołu Studio Apocalypse.

Nowy album Ereb Altor trafi do sprzedaży 14 stycznia 2022 roku nakładem Hammerheart Records. Materiał będzie dostępny w wersji winylowej, cyfrowo oraz w edycji CD. Niderlandzka wytwórnia szykuje również odsłonę CD wzbogaconą o wypuszczoną w maju EP-kę "Eldens Boning" na osobnym nośniku, a także limitowany drewniany boks.

Trasa promująca nowe dokonanie Ereb Altor planowana jest na wrzesień 2022 roku.

Reklama

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z teledyskiem do tytułowego utworu z płyty "Vargtimman" Ereb Altor:

Clip Ereb Altor Vargtimman

Oto lista kompozycji albumu "Vargtimman":

1. "I Have The Sky"

2. "Vargtimman"

3. "Fenris"

4. "Rise Of The Destroyer"

5. "Alvablot"

6. "Den Dighra Döden"

7. "Ner I Mörkret"

8. "Heimdals Horn".