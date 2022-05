Rockandrollowy Salon Sław mieści się w Cleveland w stanie Ohio ze względu na statystykę wskazującą, że właśnie z tego miejsca pochodzi najwięcej muzyków rockowych. Muzeum gromadzi memorabilia związane z historią rocka - gitary, ubrania, oryginalne maszynopisy słynnych piosenek upamiętniające najważniejsze osobistości muzyki rockowej.

Co roku grono wyróżnionych artystów powiększa się - do Salonu zapraszani są wykonawcy, którzy wydali debiutanckie płyty przynajmniej 25 lat wcześniej.

W tym roku, do tego zaszczytu nominowali byli m.in. Beck, Kate Bush, Duran Duran, Eurythmics, Judas Priest, MC5, Dolly Parton, Rage Against the Machine, Lionel Richie.

Mimo, że muzeum ma w nazwie "Rock and Roll", coraz częściej zdarza się, że pojawiają się nominacje postaci np. ze świata rapu. W tym roku byli to Eminem oraz grupa A Tribe Called Quest. Mało tego, Eminem był jedynym kandydatem ze stawki, który w tym roku po raz pierwszy mógł zostać nominowany.

Ostatecznie jako wykonawcy wyróżnieni zostali Pat Benatar & Neil Giraldo, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton, Lionel Richie i Carly Simon.

Wyróżnienie w kategorii "Pionierzy" trafiło do Harry'ego Belafonte oraz Elizabeth Cotten. Muzyczni doskonałościami nazwano Judas Priest oraz Jimmy Jam & Terry Lewis.

Nagroda Ahmeta Erteguna trafiła do Allena Grubmana, Jimmy Iovine i Sylvii Robinson.

Co ciekawe, kiedy Dolly Parton dowiedziała się, że jest nominowana, prosiła o wykreślenie jej z listy, twierdząc, że "jest niegodna".

"Mam nadzieję, że Rock & Roll Hall of Fame zrozumie mnie i zechce moją kandydaturę rozważyć ponownie. Ale dopiero jeśli kiedykolwiek będę jej godna" - mówiła.

