Elwira Mejk idzie w pieszej pielgrzymce do Częstochowy. O co modli się gwiazda disco polo?

Mejk tworzy duet wokalno-instrumentalny Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik (prywatnie są małżeństwem) oraz towarzyszący im tancerze.

Działająca od 1996 r. grupa ma na koncie sporo wyróżnień na festiwalach muzyki tanecznej i disco polo (m.in. Disco Hit Festival - Kobylnica, Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie).



Elwira Mejk nie ukrywa, że Matka Boska odgrywa w jej życiu szczególną rolę.

"Matka Boska jest moją pośredniczką w składaniu próśb do Jezusa. Kilka lat temu podczas wycieczki do Portugalii odwiedziłam Fatimę. Zmagałam się wówczas z poważnymi problemami zdrowotnymi. Podejrzewano u mnie raka płuc. Modliłam się o uzdrowienie, a potem stał się cud. Po kolejnych badaniach stwierdzono inną chorobę, z której udało mi się dość szybko wyjść" - przypomina w rozmowie z "Super Expressem".

Gwiazda disco polo obecnie maszeruje w zaplanowanej na 15 dni pielgrzymce z Elbląga do Częstochowy. Morąg, który zamieszkuje należy właśnie do diecezji elbląskiej.

"Pielgrzymka wyruszyła z Elbląga. Przemierzamy ok. 40 km dziennie. Bolą mnie nogi i pieką stopy, ale nie narzekam. Niosę przed oblicze Matki Bożej zarówno swoje intencje, jak i bliskich mi osób. Podczas tej pielgrzymki chcę również podziękować Jezusowi i Matce za otrzymane łaski, oraz przeprosić za grzechy. Niestety w pewnym momencie ze względu na zobowiązania zawodowe będę musiała odłączyć się od grupy, ale we wtorek znów dołączę i razem ze wszystkimi dojdziemy pieszo na Jasną Górę" - zdradza w tabloidzie Elwira Mejk.

Do największych przebojów Mejk należą piosenki "Tańczę z nim do rana" (ponad 24 mln odsłon - sprawdź! ), "Bo to miłość" (duet z grupą Fisher - ponad 46 mln - zobacz! ), "Przez dwa serca", "Tak nie musiało być", "Na parterze", "Dzisiaj cię ukradnę", "Janek" i "Graj dla mnie".

Zespół przygotowuje premierę nowego utworu - "Czy ty mnie jeszcze kochasz?".

