Elton John nie miał dobrych wiadomości dla czekających na jego występ amerykańskich fanów. Ze względu na zarażenie koronawirusem artysta musiał odwołać dwa najbliższe koncerty, które miały odbyć się w Dallas w stanie Teksas w ramach jego pożegnalnej trasy koncertowej "Farewell Yellow Brick Road". Gwiazdor poinformował o tym odbiorców w zamieszczonej na Instagramie relacji.

"Cześć wszystkim, muszę wam powiedzieć, że zachorowałem na COVID, w związku z czym muszę przełożyć moje koncerty w Dallas. Jeśli kupiliście bilety, wkrótce skontaktujemy się z wami, by podać wam ich nowe daty. Przekładanie występów zawsze jest ogromnym rozczarowaniem, za które was serdecznie przepraszam, ale chcę zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojego zespołu" - ogłosił piosenkarz.

John zdradził przy okazji, że wcześniej przyjął trzy dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi, dzięki czemu choroba ma łagodny przebieg.

"Na szczęście jestem w pełni zaszczepiony, przyjąłem też dawkę przypominającą, dlatego moje objawy są niewielkie" - wyjaśnił muzyk. Gwiazdor liczy na to, że już za kilka dni wróci na scenę. Jeśli rzeczywiście zdoła wyzdrowieć w ciągu najbliższych kilku dni, zaplanowany na najbliższy weekend koncert w Arkansas odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

"Jak zawsze dziękuję wam za waszą miłość i wsparcie. Nie mogę się doczekać, by się z wami znów zobaczyć!" - zakończył swój wpis artysta.

Pożegnalna trasa koncertowa Eltona Johna "Farewell Yellow Brick Road" rozpoczęła się w 2018 roku. Ze względu na pandemię, wiosną 2020 roku piosenkarz musiał odwołać zaplanowane występy.

"Zdrowie moich fanów jest dla mnie najważniejsze, więc podjąłem decyzję o przełożeniu moich nadchodzących koncertów. Niestety, jak wszyscy wiecie, wybuchła pandemia, która jest bardzo niepokojąca i może okazać się niezwykle niebezpieczna - zwłaszcza, jeśli nie będziemy przestrzegać niezbędnych środków ostrożności. Zachęcam więc was do pozostania w domu i robienia tego, co każą nam eksperci. Chcę, żebyście byli bezpieczni i zdrowi" - napisał wówczas muzyk w oświadczeniu.

