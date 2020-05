Edyta Górniak wróci do "The Voice of Poland" i "My Way"? Propozycje dla wokalistki z TVP i TVN

Jesienią Edyta Górniak zagości w dwóch konkurencyjnych stacjach? Według nieoficjalnych informacji, wokalistka otrzymała propozycje występów w "The Voice of Poland" (TVP2) i "My Way" (TVN).

Od ostatniej płyty "My" z lutego 2012 r. Edyta Górniak co jakiś czas wypuszczała nowe piosenki, m.in. "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie", "Andromeda" (efekt współpracy z Donatanem), "Dom dobrych drzew" (do serialu "Leśniczówka"), "Tylko ty" (na potrzeby filmu "Dywizjon 303"), "Zatrzymać chwilę" (z Roksaną Węgiel do filmu "Hotel Transylwania") oraz "Król" i "My Way" z Gromee'em.



Znacznie głośniej w ostatnim czasie jest o jej działalności pozamuzycznej. Wokalistka na początku maja pojawiła się w programie niszowej telewizji wRealu24.pl, w której opowiadała m.in. na temat koronawirusa, szczepionek i globalistów. Wystąpienie zachwyciło wielu zwolenników prawicy, ale jej poglądy skrytykował nawet minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W 2019 r. na oczach kamer TVN była bohaterką reality show "My Way", w którym przygotowywała się do egzaminu na prawo jazdy.

Pokazywany w środowe wieczory program nie stał się przebojem ramówki - średnia oglądalność pierwszych odcinków wynosiła niespełna 900 tys. widzów. Zainteresowanie programem spadało stopniowo, co dobitnie pokazał finał. Ten zobaczyło zaledwie 725 tys. widzów (Nielsen Audience Measurement), co przełożyło się na zaledwie 5,40 procent udziałów w rynku.

Mimo słabych wyników, produkcja TVN zdradziła magazynowi "Party", że format doczeka się drugiego sezonu.

"Albo za kierownicą usiądą inne gwiazdy, albo będziemy dalej współpracować z Edytą w nowym formacie, wymagającym od niej determinacji i odwagi" - mówiła magazynowi Karolina Ekert, producentka "My Way".

Według informacji dwutygodnika "Flesz", Górniak właśnie negocjuje udział w drugiej edycji "My Way".

Wokalistka miała też dostać propozycję powrotu do "The Voice of Poland" (była jurorką w trzeciej, piątej i szóstej edycji). W nadchodzącej 11. odsłonie na czerwonym fotelu miałaby zastąpić Margaret.

"Producentom zależy na Edycie, bo to gwiazda, która wywołuje niesamowite emocje, a publiczność ją kocha" - mówi informator.

W połowie maja ruszyły - tym razem wyłącznie internetowe - castingi do show TVP2. Nagrania do programu mają ruszyć pod koniec lipca.

W 10. edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniali Michał Szpak, Kamil Bednarek, Margaret oraz Baron i Tomson z Afromental.