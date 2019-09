Edyta Górniak opowiedziała o swojej walce ze strachem. "Nienawidzę tego..."

Edyta Górniak będzie się uczyła jeździć w nowym programie TVN "My Way". Do tej pory gwiazda bała się prowadzić, teraz jednak postanowiła przełamać lęk i popracować nad swoim strachem, co jak przyznała, nie było proste. "Nienawidzę tego prawa jazdy" - stwierdziła wokalistka.

Edyta Górniak robi prawo jazdy w telewizji /VIPHOTO / East News

Do niedawna Edyta Górniak bała się usiąść za kierownicą samochodu i zrobić prawo jazdy. W końcu artystka przełamała się i tuż przed swoimi 47. urodzinami podjęła decyzję o tym, że chce się nauczyć jeździć. Wszystko odbywać się będzie w obecności kamer, w nowym show TVN "My Way".



Do tej pory gwiazda miała własnego, prywatnego kierowcę, a w trasy jeździła z całym zespołem busem. Do zmian, i zrobienia prawa jazdy od jakiegoś już czasu namawiał Górniak jej syn - Allan Krupa. W końcu zapadła decyzja, która dla wokalistki wcale nie była prosta.



"Edytę trzeba sprowadzić do przyziemnych, normalnych sytuacji. Pamiętamy, jak wygląda nauka jazdy. Siedzi facet i zarządza nami. A tu siedzi wielka gwiazda. Musieliśmy dobrać dla niej różnych nauczycieli i samochody. Edyta jak to Edyta, jest wymagająca. Jak na razie mamy za sobą pierwsze próby, trzech nauczycieli, jeden jest taki szarmancki, drugi figlarny" - opowiada w rozmowie z "Super Expressem" Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN.

Edycie Górniak w wyzwaniu, jakim jest robienie prawa jazdy, towarzyszył duży strach.

"Mama raczej jest odważną osobą, ale tym razem naprawdę się bała" - zdradził jej syn, Allan Krupa.

Sama Edyta Górniak o zadaniu, które przed nią stoi powiedziała: "Przeraża mnie liczba elementów, które trzeba skoordynować, żeby nie stanowić na drodze zagrożenia. Teraz jeszcze bardziej rozumiem, dlaczego tyle zwlekałam. Szczerze? Nienawidzę tego prawa jazdy!" - powiedziała wokalistka.

"Drogowe gry miejskie, wizyta w myjni, na poligonie oraz jazda w najgorszych warunkach pogodowych - to tylko niektóre z 'atrakcji', z którymi będzie musiała się zmierzyć popularna piosenkarka" - czytamy w opisie programu "My Way".



Okazuje się, że w programie zobaczymy również syna gwiazdy.

"Allan będzie się w programie uczył jeździć na motocyklu, żeby opanować dużą maszynę" - ujawnia Miszczak.

Według informacji tabloidu, 15-letni Allan Krupa będzie uczył się jazdy na motocyklu z silnikiem o pojemności 125 cm3.

W finałowym odcinku dowiemy się, czy Górniak zdała państwowy egzamin na prawo jazdy.

"Będę próbowała się zmierzyć z czymś, czego naprawdę się bardzo mocno boję" - komentowała wokalistka w serwisie Wirtualnemedia.pl.

Program emitowany będzie w środy od 31 października o godz. 21:30. To oznacza, że w ramówce zastąpi show "Starsza pani musi zniknąć", który zadebiutował 4 września.



