Edward Strąk urodził się 24 maja 1941 r. w Korytnicy. Przez lata był członkiem grupy jazzowej Vistula River Brass Band. Grupa ta powstała jeszcze w 1968 roku z inicjatywy Mario Wachowiaka. Jak czytamy w Bibliotece Piosenki, VRBB to "jeden z najbardziej stylowych zespołów jazzu tradycyjnego, kultywujący najstarsze tradycje nowoorleańskich orkiestr marszowych".

Saksofonista był członkiem zespołu przez 25 lat i grał z nim na festiwalach i koncertach w niemal całej Europie. Vistula River Brass Band z jego udziałem dwukrotnie zdobyła nagrodę "Złota Tarka" (lata 1976 i 1977).

Edward Strąk uczestniczył w nagraniach wszystkich płyt VRRR: "Entertainer" (Polish Jazz, 1977), "Four Leaf Clover" (Poljazz, 1981), "Old Jazz Road" (Polskie Nagrania, 1982), "Dardanella" (Poljazzz, 1987), "Live in Akwarium" (Polonia Records, 1999).

Edward Strąk nie występował z zespołem od 1992 roku. Pogrzeb muzyka odbędzie się w piątek 17 lutego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Msza pogrzebowa odprawiona zostanie o godz. 12.00 w kościele św. Włodzimierza przy ul. Kondratowicza 2 (przy stacji metra Bródno), po czym nastąpi odprowadzenie do grobu.