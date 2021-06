Ed Sheeran powraca i zaprasza do tańca. Zobacz teledysk "Bad Habits"

Już ponad 1,2 mln odsłon ma najnowszy teledysk "Bad Habits" Eda Sheerana.

Ed Sheeran wypuścił nowy teledysk /Neil Mockford/GC Images /Getty Images

Utwór zawdzięcza swoje szybkie tempo i wakacyjne brzmienie Edowi Sheeranowi oraz jego wieloletnim współpracownikom: Johnny'emu McDaidowi ("Shape of You") oraz FREDem ("No.6 Collaborations Project").

Za teledysk odpowiada Dave Meyers, który pracował wcześniej z m.in. Billie Eilish i Kendrickiem Lamarem.

W klipie Ed prezentuje się w "wampirzej" odsłonie. Przepełniony czarnym humorem teledysk jest metaforą "złych nawyków". Obserwujemy, jak wampirze alter-ego artysty spędza szaloną noc w towarzystwie innych upiorów i powraca do swojej normalnej formy dopiero o świcie.



"To zawsze niesamowite uczucie, gdy wydajesz nowy singel. Chciałem, żeby klip do 'Bad Habits' był osadzony w nierzeczywistym świecie, dlatego postawiłem na wampiry. Kręcenie teledysku i przeistoczenie się w moje alter ego było mega frajdą. Jedyne co mi się średnio podobało, to sceny kręcone na dużych wysokościach - tutaj frajda była dużo mniejsza" - opowiada Ed Sheeran.

Utwór "Bad Habits" to pierwszy oficjalny singel Eda od wydania albumu "No.6 Collaborations Project", który dotarł do szczytu brytyjskiej listy sprzedaży. Nagrywając ten poboczny projekt, Sheeran połączył siły ze swoimi ulubionymi artystami, m.in. z Cardi B, Bruno Marsem, Camillą Cabello, Eminemem, Travisem Scottem i Justinem Bieberem.



Obecnie 30-letni wokalista pracuje nad nowym albumem.

Przypomnijmy, że ostatnio Brytyjczyk zrobił sobie przerwę i skupił się na życiu prywatnym. W sierpniu 2020 roku na świat przyszła jego córka Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Mamą dziewczynki jest Cherry Seaborn, miłość wokalisty z czasów szkolnych, którą poślubił w styczniu 2019 r.

