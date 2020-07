Dunwich przed premierą debiutu

Rosyjskie trio Dunwich odlicza już dni do premiery pierwszego albumu.

Dunwich niedługo zaprezentuje nowy album /materiały prasowe

Płyta "Tail-Tied Hearts" trafi do sprzedaży w wersji CD, 21 sierpnia, nakładem florydzkiej Caligari Records.

Reklama

Dunwich tworzą: wokalistka Margarita Dunwich, gitarzysta i klawiszowiec Anton Bronikov oraz perkusista Mikhail Markelov.

Muzyka Dunwich oscyluje wokół klimatów black metalu, doom metalu, darkwave, prog rocka i nie należy do twórczości łatwej do zaszufladkowania.

Możecie się o tym przekonać, oglądając teledysk "Through The Dense Woods":

Clip Through the Dense Woods

Oto lista utworów albumu "Tail-Tied Hearts":

1. "Glow"

2. "Through The Dense Woods"

3. "Solitude"

4. "Wooden Heart"

5. "Mouth Of Darkness"

6. "Fall"

7. "Sanctuary"

8. "The Sea".