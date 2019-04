Dorian Electra: Jednych szokuje, innych zachwyca. Zobacz nowy klip "Flamboyant"

Dorian Electra to z pewnością wokalista, któremu nie brakuje wyobraźni i fantazji, ma też sporo nowego do powiedzenia w świecie popu, który jest zdominowany przez eksploatowany na wszystkie strony temat miłości. Wokalista podejmuje tematy związane m.in. z płcią i feminizmem. Sam definiuje siebie jako osobę płynną płciowo. Zobacz jego najnowszy, barwny klip "Flamboyant".

Niektórzy twierdzą, że Dorian Electra to zjawisko w świecie popu. Ucieka od popularnych miłosnych tematów, dając w swojej muzyce upust wyobraźni oraz pokazując szerokie spektrum zainteresowań. Nie boi się pokazywać tego, kim jest, śmiało podejmuje tematy związane z seksualnością, feminizmem, filozofią czy ekonomią.



Od samego początku twórczość tego 26-latka ewoluuje, pokazując mnogość jego zainteresować i talent, do tworzenia nie tylko chwytliwych muzycznych tematów, ale też odważnej oprawy wizualnej, która im towarzyszy. Dorian Electra w swojej twórczości posługuje się estetyką kampu. Sam natomiast definiuje się jako osoba płynna płciowo, czego upust daje w swojej muzyce.



Zapytany w jednym z wywiadów o to, jakby się określił, powiedział:



"Powiedziałbym, że jestem artystą, który stara się zrobić coś trochę innego z muzyką popową. Widzę teraz naprawdę fajną okazję w popie, który jest dużo bardziej otwarty dla artystów queerowych i niebinarnych, takich jak ja, którzy mogą stać się widoczni, a nie skazanymi na bycie w super undergroundzie" - stwierdził w wywiadzie dla Dazed.



Dorian Electra przeszedł dosyć niekonwencjonalną edukacyjną drogę. Już jako nastolatek mógł skupić się na muzyce uczęszczając do szkoły Montessori, w której sam decydował o ścieżce swojego rozwoju. Jedna z wcześniejszych jego piosenek, poświęcona była dla przykładu ekonomiście i filozofowi Friedrichowi Hayekowi.



Później swoje zainteresowania przeniósł w sferę zagadnień dotyczących feminizmu, seksualności i konstruktu płci. W 2016 roku stworzył kilka popowych klipów, w których przedstawił np. historię wysokich obcasów czy wibratora.



