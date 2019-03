Don Felder z solowym albumem. Wśród gości m.in. Slash, Joe Satriani i Richie Sambora

5 kwietnia ukaże się "American Rock'N'Roll", solowy album Dona Feldera, byłego gitarzysty grupy The Eagles i współtwórca jej wielkiego przeboju "Hotel California".

Okładka płyty "American Rock'N'Roll" Dona Feldera /

Don Felder do współpracy zaprosił całą masę znakomitych gości, takich jak Slash (gitarzysta Guns N' Roses), wirtuoz gitary Joe Satriani, Chad Smith (perkusista Red Hot Chili Peppers), Sammy Hagar (były wokalista Van Halen), Richie Sambora (były gitarzysta Bon Jovi), Orianthi (gitarzystka współpracująca niegdyś z Michaelem Jacksonem), Peter Frampton (Humble Pie), Mick Fleetwood (perkusista Fleetwood Mac), Bob Weir (współzałożyciel Greatful Dead), Steve Porcaro (klawiszowiec Toto), Alex Lifeson (wokalista i basista Rush) i wielu innych.

Clip Don Felder Rock You (Lyric Video)

Reklama

Hagar, Satriani i Smith razem występują też w supergrupie Chickenfoot.

71-letni Don Felder w grupie The Eagles grał w latach 1974-2001. Jako główny wokalista zaśpiewał w utworze "Visions" z płyty "One of These Nights". Jest też współtwórcą jednego z największych przebojów tej amerykańskiej formacji - "Hotel California".

Wideo Eagles Hotel California video oficial

"American Rock'N'Roll" będzie trzecim solowym materiałem muzyka, który ma na koncie także współpracę z m.in. Bee Gees, Dianą Ross, Barbrą Streisand i Stevie Nicks.

W tytułowym utworze "American Rock'N'Roll" zagrali m.in. Slash, Chad Smith i Mick Fleetwood.

Wideo Don Felder - American Rock 'N' Roll | New Album Out April 5, 2019

Oto szczegóły płyty "American Rock'N'Roll":

1. "American Rock'N'Roll"

2. "Charmed"

3. "Falling In Love"

4. "Hearts On Fire"

5. "Limelight"

6. "Little Latin Lover"

7. "Rock You"

8. "She Just Doesn't Get It 8th"

9. "Sun"

10. "The Way Things Have To Be"

11. "You're My World".