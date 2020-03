Domowy Festiwal: Koronawirus i akcja #zostańwdomu. Ania Karwan, Alicja Szemplińska, Bovska i inni

Już kilkunastu głównie młodych polskich wykonawców zgłosiło swój udział do Domowego Festiwalu, który na Instagramie rozkręcają muzycy grupy BeMy.

Alicja Szemplińska wystąpi podczas Domowego Festiwalu AKPA

Na skutek pandemii koronawirusa mocno ucierpiała branża muzyczna - odwołano koncerty, festiwale (m.in. Eurowizja), imprezy branżowe (m.in. Fryderyki), przesuwane są niektóre premiery płytowe. Część muzyków stara się pozostać w kontakcie ze swoimi fanami, dając głównie darmowe występy z domu, transmitowane w mediach społecznościowych.

Takim pomysłem jest też Domowy Festiwal, który odbędzie się w dniach 26-27 marca.

Swój udział w imprezie transmitowanej na instagramowych kanałach poszczególnych wykonawców potwierdzili już m.in. Ania Karwan, Alicja Szemplińska (miała być reprezentantką Polski na Eurowizję 2020), Bovska, Adam Strycharczuk, Michał Sobierajski, Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Paula i Karol, Marcin Januszkiewicz i Jakub Zaborski.

Wśród pomysłodawców imprezy są liderzy grupy BeMy: bracia Mattia i Elie Rosinski. Muzycy urodzili się i wychowali we Francji. Studiowali w prestiżowej szkole Academy of Contemporary Music.



W czerwcu 2013 wrócili do Polski i wzięli udział w programie "Must Be The Music". Dostali się do finału i zajęli drugie miejsce. Wiosną 2015 roku podpisali kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska, gdzie wydali swoją debiutancką płytę "Grizzlin" wyprodukowaną przez Bogdana Kondrackiego. Krążek został dobrze przyjęty zarówno przez fanów, jak i krytyków, co zaowocowało nominacją do Fryderyka w kategorii debiut roku.

Pochodzący z wydawnictwa singel "Oxygen" został doceniony przez samego Eda Sheerana, który zaśpiewał kawałek w ramach internetowej akcji promocyjnej #WeAreOxygen.

Clip BeMy Oxygen

Na całym świecie odnotowano ponad 387 tys. zakażeń i ponad 16,7 tys. zgonów.

W branży muzycznej zakażeni zostali m.in. legendarny tenor Placido Domingo, David Bryan, klawiszowiec grupy Bon Jovi ( sprawdź! ), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watt (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey") i prezes Universal Music, Lucian Grainge.

12 marca poinformowano także, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

W Polsce wiadomo obecnie o ponad 770 przypadkach zarażenia (dziewięć osób zmarło). Wśród zakażonych jest lider metalowego zespołu Batushka, Krzysztof Drabikowski. Był "pacjentem zero" w województwie podlaskim.

