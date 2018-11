Dominika Gawęda (Blue Cafe) i Maciej Szczepaniak (Pectus) na wakacjach w Tajlandii. Pokazali zdjęcia

Na początku listopada na prawie dwa tygodnie na urlop do Tajlandii wybrali się małżonkowie Dominika Gawęda z Blue Cafe i Maciej Szczepaniak z grupy Pectus.

Dominika Gawęda (Blue Cafe) wybrała się na urlop do Tajlandii AKPA

29 lipca 2017 r. Dominika Gawęda (wokalistka Blue Cafe) i Maciej Szczepaniak (gitarzysta grupy Pectus) wzięli ślub.

Niedawno obchodzący swoją pierwszą rocznicę małżonkowie postanowili skorzystać z pogody i wyskoczyć na wakacje do Tajlandii. Zdjęciami z prywatnej podróży pochwalili się na Instagramie.

"Jestem teraz w absolutnie niesamowitym, pięknym i magicznym miejscu... i jest nim Tajlandia a konkretnie wyspa Koh Samui. Niepowtarzalny klimat, dobra energia, wspaniali ludzie, ale przede wszystkim stuprocentowa egzotyka w czystej postaci! Jest tu wszystko co Kocham. Ładuję baterie na kolejne koncerty i spotkania z Wami! Pozdrawiam Was w języku tajskim - SA WAS DEE KA!" - napisała wokalistka na profilu Blue Cafe.

Wśród hasztagów możemy znaleźć m.in. zwroty "#withmyhusband", "#loveisintheair" i "#romantic".



Obecnie po powrocie Dominika Gawęda z Blue Cafe szykuje się do premiery teledysku do singla "Reflection" z wydanej pod koniec sierpnia płyty "Double Soul".

- Podwójna dusza to taki tytuł dwuznaczny. Po prostu jest to płyta z duszą, bo rzeczywiście te utwory są bardzo uduchowione, emocjonalne. Te utwory łączą się w całość, bardzo duży nacisk postawiliśmy na warstwę tekstową. Myślę, że ta płyta jest wyjątkowa i mam nadzieję, że taki też będzie odbiór naszych fanów - mówiła Interii Dominika Gawęda.

- W każdym człowieku drzemie ta podwójność - w odniesieniu do świata, do przemyśleń, do miłości, do refleksji. Tu sobie mogliśmy pozwolić na większą świadomość, taką dojrzałość muzyczną, literacką i instrumentalną i myślę, że to jej duża siła - dodawał gitarzysta i kompozytor Paweł Rurak-Sokal.

