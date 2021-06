Doda wróci na scenę. Wokalistka zabrała głos

Doda w ostatnich miesiącach nie udzielała się na scenie muzycznej. Teraz poinformowała, że wraca do koncertowania.

Doda podczas gali Miss Supranational 2019 AKPA

Doda zrobiła sobie przerwę w karierze muzycznej, by zadebiutować w roli producentki filmowej i zrealizować "Dziewczyny z Dubaju".



"Dziewczyny z Dubaju" to opowieść o procederze wysyłania atrakcyjnych kobiet do krajów arabskich, gdzie miały być dziewczynami do towarzystwa dla bogatych szejków. Pośredniczyć w tym mieli znani ludzie ze świata polityki, biznesu, sportu i show-biznesu.



Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, ale także w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju, a ostatni klaps padł we wrześniu ubiegłego roku. Za reżyserię odpowiada Maria Sadowska, a głównym scenarzystą jest Mitja Okorn.

Początkowo film miał trafić do kin w styczniu 2021 roku, jednak ze względu na obostrzenia jego premiera została przeniesiona na jesień.



Teraz wokalistka ma dobrą wiadomość dla fanów jej głosu. W ostatnim wpisie poinformowała, że wraca do występowania na scenie.

"Czekałam na tę chwilę bardzo długo, czuję na nowo odwagę i spokój. Po 1,5 roku jestem gotowa. Muzyka znowu zakwitła w moim sercu" - napisała.



