Justyna Steczkowska dotychczas była trenerką "The Voice of Poland" przez pięć sezonów. Edyta Górniak zasiadała w obrotowym fotelu cztery razy, a Marylę Rodowicz od dwóch sezonów możemy oglądać w "The Voice Senior". Doda, która była gościem podcastu "Bądźmy Razem TVP" wypowiedziała się na temat talent show i zdradziła, czyj utwór chciałaby tam zaśpiewać.

Prowadzący podcast Aleksander Sikora spytał gwiazdę, piosenkę której ze wspomnianych jurorek chciałaby zaśpiewać, gdy pojawiła się w programie jako uczestniczka. Doda musiała chwilę pomyśleć, ale na końcu zaskoczyła odpowiedzią.

Doda w "The Voice of Poland"? Zdradziła, do czyjej drużyny by dołączyła

"Śpiewałam bardzo dużo piosenek Maryli Rodowicz. I tutaj jest super, bo mamy mniej-więcej ten sam rejestr jeżeli chodzi o piosenki. Jeśli chodzi o Edytę Górniak, ona jest sopranem, a jako najniższy kobiecy głos też chyba śpiewałam jakąś jej piosenkę w TVP. W związku z tym, że śpiewałam i Edyty i Maryli, a jestem zodiakalnym wodnikiem więc lubię wszystko co nowe, fajnie byłoby zaśpiewać coś Justyny i poszłabym do niej" - wyznała piosenkarka.

Dodała też, że chciałaby, wykonać jej piosenkę "z Eurowizji" - chodzi o utwór "Sama", z którym Steczkowska pojawiła się na konkursie w 1995 roku, zaledwie rok po wielkim sukcesie Edyty Górniak.