Ten fan, który dziś jest równie znany jak Doda, to Dawid Kwiatkowski. Wokalistka ujawniła, że podczas jubileuszowego koncertu zaśpiewa z nim "bardziej rockową" piosenkę z wczesnego okresu Virgin. To podobno utwór, którego zażyczył sobie sam Kwiatkowski, bo... jako 12-latek słuchał go na klatce schodowej w wyjątkowym dla siebie momencie - gdy cierpiał po niepowodzeniu miłosnym. "Łącznie piosenek będzie osiem, gości czworo" - zapowiedziała Doda.

Podczas rozmowy z Joanna Koroniewską i Maciejem Dowborem Doda zdradziła swoje plany na przyszłość. Chciałaby wyprodukować kolejny po "Dziewczynach z Dubaju" film. "Taki z rozmachem, o mitologii słowiańskiej" - stwierdziła. Na produkcji jej plany związane z kinem się nie kończą. Doda chce też zagrać w komedii, bo uważa, że do tego gatunku ma talent.

Pozostałe plany to dom za granicą, gdzieś nad wodą, bo woda ją uspokaja. Co ciekawe, Doda nie zamierza robić kariery za granicą. "Oszalałabym, gdybym wszędzie była tak sławna i znana, jak w Polsce. Uwielbiam to, że za granicą nikt mnie nie zna i nie zwraca na mnie uwagi. Chyba że za sprawą mojej urody" - dodała kokieteryjnie.

Gwiazda odniosła się też do swoich trudnych relacji z Justyną Steczkowską i Edytą Górniak. Twierdzi, że z tą pierwszą naprawdę się pogodziła. Do porozumienia doszły przy okazji koncertu "Artyści przeciw nienawiści", który odbył się 27 lutego 2019 roku w łódzkiej Atlas Arenie. "Justyna zgodziła się zaśpiewać na tym koncercie, który wymyśliłam. Edyta Górniak się nie zgodziła" - powiedziała Doda.

"Pomyślałam sobie wtedy, że Justyna ma jaja. Trzeba szanować takie zachowania i chyba już wystarczy tego boczenia się na siebie. Jestem dorosłą osobą i te konflikty, które kiedyś miały rację bytu, w tym momencie są już żenujące. Justyna zaprosiła mnie na swoją płytę, a ja ją na swój recital. Fajnie jest wychodzić z konfliktów i bratać się z ludźmi, z którymi bywało różnie, zwłaszcza na scenie, gdy widzi to młodzież i dzieci" - dodała.

Artyści Przeciw Nienawiści: Gwiazdy na scenie - Łódź, 27 lutego 2019 r. 1 / 33 W Atlas Arenie w Łodzi odbył się specjalny koncert "Artyści Przeciw Nienawiści". W zainicjowanym przez Dodę wydarzeniu wzięło udział ponad 100 wykonawców. Nie zabrakło niespodzianek (pierwszy występ Ewy Farnej po ogłoszeniu, że jest w ciąży, wzruszony Michał Piróg opowiadający o hejcie, małżeński duet Gromee i Sara Chmiel, "Tolerancja" w wykonaniu Stanisława Soyki i Marcina Wyrostka) i wpadek (wokaliści musieli dzielić się mikrofonami). - Zrobiliśmy to w miesiąc, więc trzeba będzie brać poprawkę na to, że będzie kilka wpadek, ale to tylko doda uroku koncertowi i podkreśli jego spontaniczność - zapowiadała Doda w rozmowie z Interią na dwa dni przed wydarzeniem. Źródło: AKPA udostępnij

Justyna Steczkowska będzie jednym z gości wspomnianego jubileuszowego koncertu zatytułowanego "Doda czy Dorota? Rabczewska jakiej nie znacie!". Występ odbędzie się 21 maja o 22.00 w ramach imprezy Polsat SuperHit Festiwal.