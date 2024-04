Paula Biskup w 2018 r. próbowała swoich sił w krajowych preselekcjach do Eurowizji Junior z piosenką "Wyliczanka". Ponad 2,9 mln odsłon ma wideo z jej wersją utworu "Ręce w górę" z filmu "Trolle" - piosenkę nagrała, gdy miała 10 lat.

Szersza publiczność poznała Paulę jesienią 2022 r. w 14. edycji "Mam talent" - do programu zgłosiła się, gdy miała raptem 15 lat. Przed milionami widzów zaprezentowała własną piosenkę "Gorszy stan" ( sprawdź! ). Nastolatka opowiedziała, że chodziła wcześniej na lekcje śpiewu, ale zrezygnowała, gdyż nie są jej potrzebne.

"No to zobaczymy, czy nie są ci potrzebne" - powiedziała Agnieszka Chylińska. Po występie stwierdziła, że Paula niczego nie potrzebuje. "Doskonały występ" - dodała.

"Ściągasz światło do siebie, a potem sama nim rozbłyskujesz. Bardzo piękne" - oceniła Małgorzata Foremniak. Wszyscy jurorzy słuchali występu Pauli niemal bez ruchu.

"Mam talent": Paula Biskup ze Złotym Przyciskiem

Zachwyty jurorów to jednak nie wszystko - zza kulis wyszedł ówczesny prowadzący Marcin Prokop (w trwającej obecnie 15. edycji jest jurorem), by nacisnąć Złoty Przycisk. Dzięki temu dziewczyna z miejscowości Turek awansowała bezpośrednio do półfinałów.

W dalszych etapach Paula również prezentowała autorskie piosenki budząc zachwyt wśród jurorów, widzów i internautów. "Zapomnijcie o sanah, Paula Biskup!" - skomentował Michał Kempa, drugi z prowadzących. "Życzę ci uczciwej osoby, która oszlifuje twój diament, to się dopiero tutaj zaczyna" - stwierdził juror Jan Kliment.

Ostatecznie Paula w finale "Mam talent" zajęła siódme miejsce. Po programie nastolatka pojawiła się m.in. podczas Great September w Łodzi, a później wypuściła debiutancki materiał "Fatalna dziewczyna EP". Choć jest to EP-ka, zawiera aż 11 piosenek, przy których pomagali jej m.in. Mimi Wydrzyńska (Linia Nocna), Kuba Krupski (Tune), Leon Krześniak, Sedguy czy Paul Odoszewski (m.in. sanah, Sara James, Luna).

Paula Biskup i Piotr Odoszewski razem. "Nie szkodzi"

W tym roku 17-letnia wokalistka zaprezentowała już trzy premierowe utwory, które robią furorę w serwisach streamingowych - "Do Księżyca", "Zostań na dłużej" i "Nie szkodzi" ( sprawdź! ). Ten ostatni to pierwszy duet w dorobku Pauli, towarzyszy jej Piotr Odoszewski. W ubiegłym roku wziął udział w trasie koncertowej Wodecki Twist Festival u boku sióstr Natalii i Pauliny Przybysz i Mery Spolsky. Pojawił się także m.in. na finale Męskiego Grania, a do tegorocznych polskich preselekcji do Eurowizji zgłosił singel "dzień noc" ( sprawdź! ).

Utwór "Nie szkodzi" powstał prawie rok temu we współpracy z bratem Piotra - Pawłem Odoszewskim, który jest również producentem nagrania. Z kolei Piotr nie tylko zaśpiewał, ale również dograł partię skrzypiec.

"Głos Piotrka jest dokładnie tym czego brakowało tej piosence i baaardzo się cieszę że to właśnie on w niej wybrzmiewa (jestem fanką). Piotrek nagrał też nawet skrzypce!! poproszę o brawa dla niego. mam nadzieję że będziecie się wzruszać do naszej balladki. słuchajcie i mówcie jak się Wam podoba" - napisała Paula Biskup na Instagramie.

Zachwycony współpracą jest też Piotr Odoszewski. "Pierwszy raz usłyszałem ten numer będąc na Mazurach, złapał za serducho i mnie i moich ziomali - teraz pora na Was. W dodatku to wytwór mojego braciaka i przezdolnej Pauli, więc jestem wdzięczny, że mogłem do niego dodać też coś od siebie!".

Nastolatka z tym duetem podbija m.in. TikToka, gdzie jeden z jej filmików zanotował ponad 600 tys. odsłon.