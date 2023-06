Disguised Malignance z kontraktem na debiut

Pierwszym efektem współpracy deathmetalowego kwintetu z Helsinek z wytwórnią z Los Angeles będzie "Entering The Gateways", pierwsza duża płyta Disguised Malignance. Materiał ujrzy światło dzienne 29 września (CD, cyfrowo, na winylu).

Producentem albumu jest Felix Pennanen, wokalista zespołu, który zajął się także miksem. Za mastering odpowiadał perkusista Juuso Hämäläinen. Autorem okładki jest Szwed Markus Hiltunen, frontman grupy Paranorm.

Debiut Finów pilotuje singel "Malignant Visions". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo DISGUISED MALIGNANCE - 'MALIGNANT VISIONS' (OFFICIAL AUDIO)

Disguised Malignance - szczegóły albumu "Entering The Gateways" (tracklista):

1. "Gates To Nihil"

2. "Confined"

3. "Unearthly Extinction"

4. "The Fading Path Of Existence"

5. "Malignant Visions"

6. "Remanants Of Serenity"

7. "Disengagement Into Eternity"

8. "Beyond (Entering The Gateways)".