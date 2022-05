Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona Eurowizji odbyła się w Turynie za sprawą wygranej grupy Maneskin w ub.r. Rockowy kwartet podbił Europę utworem "Zitti e buoni" ( posłuchaj! ). Ostatecznie zwycięzcą wielkiego finału została Kalush Orchestra z Ukrainy. Polak Krystian Ochman zajął 12. miejsce.

Wielkim zaskoczeniem był bardzo słaby wynik Szwajcarii oraz Niemiec. Szczególnie ci ostatni zaprezentowali się najgorzej od 5 lat (wówczas uzyskali 0 punktów w całym konkursie). To zaskakujące, zwłaszcza, że jeszcze w 2010 roku Lena podbiła eurowizyjną scenę z utworem "Satellite", który z miejsca stał się przebojem.

Eurowizja 2022: Niemcy zajęli ostatnie, 25. miejsce

Malik Harris, który reprezentował naszych zachodnich sąsiadów, otrzymał zero punktów w głosowaniu jury i tylko sześć punktów od publiczności (dwa z Estonii, dwa z Austrii i dwa ze Szwajcarii).

"Oczywiście, że jestem rozczarowany (...). Nie wiem, na czym polegał problem. Wiem tylko, że konkurs Eurowizji rządzi się własnymi prawami, które często nie mają wiele wspólnego z muzyką" - powiedział Harris w niedzielę portalowi dziennika "Bild".

Producent muzyczny, kompozytor i wokalista Dieter Bohlen stwierdził w wypowiedzi dla "Bilda", że piosenka "Rockstars" Malika, to "może nie był najlepszy numer, ale oczywiście zasługiwał na miejsce w środku stawki". W Polsce Bohlen znany jest przede wszystkim jako założyciel i członek duetu Modern Talking (współtworzył go z Thomasem Andersem), którego popowa twórczość do dziś cieszy się sporą popularnością.

"My jakoś nie jesteśmy tak popularni. Nigdy nie zdobywamy więcej głosów. Myślę, że obecnie ludzie nie kochają Niemców. Nie wiem dlaczego" - powiedział były wokalista Modern Talking.