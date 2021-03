Deraptors i "Sny popierdolone". Robert Gawliński: Młodzi rockersi mają dość

"Młodzi rockersi mają dość" - tak Robert Gawliński zaprezentował nowy utwór grupy Deraptors, w skład której wchodzą m.in. jego synowie, na co dzień towarzyszący tacie w zespole Wilki.

W skład grupy Deraptors wchodzi m.in. Beniamin Gawliński /Kamil Piklikiewicz/DDTVN /East News

Początki Deraptors sięgają 2016 r.

Skład grupy tworzą Jan "Karaś" Chrzanowski (wokal), bracia bliźniacy Beniamin Gawliński (gitara) i Emanuel Gawliński (bas), Bartek Jabłoński (perkusja), do których dołączył tajemniczy Mójdruid Mabusta (klawisze).

"Deraptors to tornado zrywające dachy z domów i czapki z głów swoimi energicznymi występami na żywo. Gramy garażowego rocka polanego psychodelicznym sosem z grandżową posypką. Ciężkie brzmienia przeplatają się z pustynnymi wydmami wprowadzając słuchacza w transcendentalny klimat" - piszą o sobie muzycy, a wśród inspiracji wymieniają takie nazwy, jak m.in. Cage The Elephant czy Queens Of The Stone Age.

Obecnie zespół zaprezentował nowy utwór "Sny popierdolone".



"Dawno nas tutaj nie było... ale myślami byliśmy cały czas z Wami. Często gęsto krew nas zalewała, kiedy oglądaliśmy wiadomości, ale i serce rosło, gdy spotykaliśmy na protestach naszych ziomków oraz ludzi potrafiących się wspólnie zjednoczyć w ważnej sprawie. Dawajcie sobie dużo miłości w tych dziwacznych czasach, bo nie chcemy się jutro obudzić w popierdolonym śnie. Słuchajcie, szerujcie, hejtujcie - róbta co chceta" - napisali Deraptors.



Beniamin i Emanuel towarzyszą swojemu tacie Robertowi Gawlińskiemu w zespole Wilki. Formacja niedawno zapowiedziała powrót z hibernacji.

