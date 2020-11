Depths Of Hatred: Szczegóły albumu "Inheritance"

Kanadyjczycy z Depths Of Hatred przygotowali trzeci longplay.

Depths Of Hatred przed premierą /Dominic D D /

Płytę "Inheritance" zmiksował i poddał masteringowi Christian Donaldson, gitarzysta Cryptopsy, co miało miejsce w The Grid Studio. Okładkę zaprojektował Alexandre Goulet.



"Inheritance" będzie pierwszym albumem deathcore'owców z Montrealu z udziałem nowego wokalisty Williama Arseneau.



Nowy materiał Depths Of Hatred będzie też pierwszą płytą Kanadyjczyków w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records, która zaplanowała premierę "Inheritance" na 19 marca 2021 roku (CD, winyl, cyfrowo).



Z teledyskiem do premierowego utworu "Fastidious Imitation" Depths Of Hatred możecie się zapoznać poniżej:

Clip Depths of Hatred FASTIDIOUS IMITATION

Oto program albumu "Inheritance":



1. "Enslaved Through Lineage"

2. "Sadistic Trials"

3. "Pulsating Rhythm"

4. "Fastidious Imitation"

5. "Drop Of Red"

6. "Illusive Obsession"

7. "The Gift Of Consciousness"

8. "Shivers"

9. "Inheritance"

10. "The End Of Ourselves"

11. "Emerging As One".