Demi Lovato ujawnia: Byłam wielokrotnie napastowana seksualnie

Podczas festiwalu SXSW doszło do premiery dokumentu "Demi Lovato: Dancing With The Devil". Dziennikarze, którzy widzieli produkcję, ujawnili jej kolejne szczegóły.

Demi Lovato opowiedziała o traumatycznych przeżyciach

23 marca na Youtube trafi pierwszy odcinek dokumentalnego serialu "Demi Lovato: Dancing With The Devil". Dzięki niemu poznamy punkt widzenia piosenkarki na wydarzenia z lipca 2018 roku. To właśnie wtedy gwiazda trafiła do szpitala po przedawkowaniu, a po opuszczeniu placówki znalazła się na odwyku.

Zanim jednak dokument trafi do sieci, został zaprezentowany w ramach festiwalu SXSW. "USA Today" ujawniło kolejne szczegóły, które pojawiają się w dokumencie dotyczącym piosenkarki. Rzucają one nowe światło na życie gwiazdy.

Lovato wyznała, że była wielokrotnie napastowana seksualnie. "Straciłam dziewictwo w wyniku gwałtu" - powiedziała. Miała wtedy 15 lat.



"Zdradziłam mu, że jestem dziewicą i nie chcę jeszcze tego robić . Ale jego w ogóle to nie interesowało" - wyznała. Przyznała też, że wykorzystano ją seksualnie, gdy przedawkowała.

W dokumencie dowiadujemy się też, kiedy Demi Lovato złamała śluby trzeźwości, w których wytrzymała ponad sześć lat. Było to w marcu 2018 roku. Zmieszała wtedy metamfetaminę z kokainą, ecstasy, marihuaną, alkoholem i oksykodonem (silne leki przeciwbólowe). Dwa tygodnie zaczęła zażywać crack i heroinę, od której się uzależniła.

Lovato opowiedziała o feralnej nocy, kiedy przedawkowała. Zdradziła, że dzwoniła do dilera, który przywiózł jej oksykodon zmieszany z fentanylem. To właśnie handlarz narkotykami miał ją wykorzystać seksualnie.

"Kiedy mnie znaleźli byłam naga i sina. Po tym, jak mnie wykorzystał, zostałam dosłownie pozostawiona na pastwę losu" - mówiła.



"Miałam trzy udary, miałam zawał serca. Moi lekarze stwierdzili, że pożyję jeszcze maksymalnie 10 minut" - stwierdziła wokalistka, co można było usłyszeć już w zwiastunie. Ponadto Lovato tymczasowo straciła wzrok i do dziś nie może prowadzić pojazdów.

Wokalistka przyznała, że obecnie przyjmuje zastrzyki z vivitrolem, aby ograniczyć jej łaknienie na alkohol i opioidy. Lovato dodała też, że nie rzuciła całkowicie używek. Piosenkarka ograniczyła się do palenia marihuany i sporadycznego picia. Jak twierdzi, robi to z umiarem.

"Jestem pewna, że już nigdy nie otworzycie TMZ i nie zobaczycie nagłówka o moim przedawkowaniu" - podsumowała.

Dokument "Demi Lovato: Dancing With The Devil" podzielony jest na cztery odcinki. Zwieńczeniem jego promocji będzie wydanie przez Demi płyty "Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over", która ukaże się 2 kwietnia.