Demi Lovato opowie o tragicznych wydarzeniach z 2018 roku. Powstaje nowy dokument o jej życiu

Demi Lovato będzie jedną z bohaterek nowego serialu dokumentalnego, który pojawi się na Youtube. Wokalistka ma opowiedzieć o ostatnich latach swojego życia, w których omal nie zmarła.

Demi Lovato będzie miała sporo do opowiedzenia w najnowszym dokumencie /Jon Kopaloff /Getty Images

Za nowym projektem Youtube'a, który nie ma jeszcze tytułu, stoi Michael B. Ratner, osoba odpowiedzialna za nakręcenie innego popularnego dokumentu na platformie opowiadającego o powrocie do muzyki Justina Biebera ("Justin Bieber: Seasons").

Odcinek poświęcony Lovato skupiał będzie się na wydarzeniach od lipca 2018 roku, kiedy to Demi Lovato w ciężkim stanie trafiła do szpitala po przedawkowaniu silnych leków przeciwbólowych oraz o jej powrocie do zdrowia i wznowieniu kariery.

Dodajmy, że temat odwyku i uzależnienia wokalistka poruszy też na swojej najnowszej płycie, nad którą wciąż pracuje.

W lipcu 2019 roku piosenkarka informowała, że wróciła do studia. Już wtedy zaczęły pojawiać się doniesienia, że gwiazda będzie chciała opowiedzieć o swoich problemach z używkami. Ostatecznie opowiadała o nich wydana w tym roku piosenka "Anyone".

Clip Demi Lovato Anyone (Lyric Video)

"Jeśli świat będzie potrzebował czegoś wiedzieć, sama mu to powiem. W każdym razie, niech ludzie przestaną pisać o moim powrocie do zdrowia, bo to tylko i wyłącznie moja sprawa. Jestem trzeźwa i wdzięczna, że żyję" - pisała na Twitterze krótko po znalezieniu się na odwyku.

"Pewnego dnia, ujawnię światu, co dokładnie wtedy się stało, dlaczego do tego doszło i jak wygląda teraz moje życie... ale dopóki nie jestem gotowa, przestańcie być wścibscy i wymyślać historie, o których nic nie wiecie" - stwierdziła.

Poprzedni dokument opowiadający o dorastaniu i początkach kariery 27-letniej gwiazdy - "Demi Lovato: Simply Complicated" ukazał się w październiku 2017 roku.