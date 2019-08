Demi Lovato na nowych zdjęciach. Wokalistka kończy 27 lat

20 sierpnia swoje 27. urodziny świętuje Demi Lovato. Z tej okazji wokalistka wybrała się na krótkie wakacje do Londynu, gdzie oglądała m.in. koncert Ariany Grande.

Demi Lovato świętuje 27. urodziny /Mike Coppola /Getty Images

Demi Lovato do Londynu wybrała się w niedzielę (18 sierpnia) i szybko przyciągnęła uwagę paparazzi. Wokalistce zrobiono zdjęcia z ukrycia na lotnisku, na których widać ją bez makijażu i w luźnym stroju. Serwisy plotkarskie szybko zasugerowały, że piosenkarka przybrała sporo na wadze.

"W zasadzie wybieram brak diety. Nie chcę znów popaść w niezdrowe praktyki i ryzykować utratę zdrowia psychicznego" - pisała na Instagramie w lipcu, gdy jedna z osób śledzących ją w sieci zasugerowała jej, że powinna schudnąć.

W dni swoich urodzin gwiazda na Instagramie opublikowała natomiast relację z koncertu Ariany Grande (rozpoczęła swoją trasę koncertową po Europie) oraz nagranie, na którym zdmuchuje świeczki z tortu. Na filmiku pojawiła się też wspomniana Grande oraz menedżer gwiazd Scooter Braun.



"Twarz Ariany Grande na filmie pokazuje, jak cholernie jestem szczęśliwa i jak mocno cieszę się na urodziny w tym roku. Kocham moją nową rodzinę. Dziękuje wam" - napisała.

Przypomnijmy, że ponad rok temu Demi Lovato trafiła do szpitala po przedawkowaniu silnych leków przeciwbólowych. W placówce spędziła 10 dni, a następnie udała się na kilkumiesięczną terapie odwykową.



Zdjęcie Demi Lovato na lotnisku w Londynie / PALACE LEE / SplashNews.com / East News

"Jeśli świat będzie potrzebował czegoś wiedzieć, sama mu to powiem. W każdym razie, niech ludzie przestaną pisać o moim powrocie do zdrowia, bo to tylko i wyłącznie moja sprawa. Jestem trzeźwa i wdzięczna, że żyję" - dodała.

W maju Lovato podpisała kontrakt z menedżerem Scooterem Braunem i rozpoczęła prace nad nowym albumem. Dyskografię Lovato zamyka płyta "Tell Me You Love Me" z 2017 roku.