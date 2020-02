Demi Lovato: Jak rodzice zareagowali na jej orientację seksualną?

Demi Lovato ujawniła, jak jej rodzice zareagowali na wieść, że ich córka nie jest heteroseksualna. "To było naprawdę piękne" – przyznała.

Demi Lovato opowiedziała o swojej orientacji seksualnej /Mike Coppola /Getty Images

O orientacji seksualnej 27-letniej Demi Lovato media spekulowały już od dawna. Obecnie sama wokalistka określa swoją seksualność jako płynną.

"Ciągle ją odkrywam" - stwierdziła w rozmowie w radiu SiriusXM. Wokalistka zdradziła, jak na takie informacje zareagowali jej rodzice.

"Do 2017 roku nie mówiłam moim rodzicom, że mogę związać się z kobietą. Gdy im powiedziałam, miałam w sobie mnóstwo emocji. Trzęsłam się i płakałam, czułam się przytłoczona. Mam niesamowitych rodziców. Bardzo mnie wspierali" - wyjaśniła.

Według relacji wokalistki jej ojczym - Eddie De La Garza - nie był zaskoczony. Natomiast jej matka - Dianna De La Garza przyjęła to ze spokojem. "Powiedziała, że chce, abym była szczęśliwa. To było piękne. Jestem im za to wdzięczna" - dodała.

Demi Lovato w 2020 roku wróciła po odwyku i wznowiła swoją karierę. Wystąpiła podczas gali Grammy oraz przed Super Bowl. W sieci pojawił się natomiast jej singel "Anyone".