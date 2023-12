"Witajcie na Święcie Głupców i pokłońcie się panu wszechmogącemu. Koniec jest bliski... zakopcie krzyż" - zagrzmiał Glen Benton, grający na basie wokalista grupy Deicide, która dokładnie w Boże Narodzenie wypuściła nowy singel.

Kompozycja "Bury The Cross... With Your Christ" to zapowiedź "Banished By Sin", pierwszej od sześciu lat, studyjnej płyty Amerykanów, która ujrzy światło dzienne w 2024 roku nakładem nowego wydawcy - Reigning Phoenix Music z USA.

Deicide z bluźnierczym prezentem

"Styl nowego materiału jest bardzo hymniczny. Zawiera sporo progresywnych rzeczy" - o następcy albumu "Overtures Of Blasphemy" (2018 r.) mówił już w połowie 2022 roku Benton.

Singel "Bury The Cross... With Your Christ" powstał w studiu Smoke & Mirrors. Nad prawidłowym przebiegiem nagrań czuwali Jeramie Kling oraz Taylor Nordberg, od 2022 roku gitarzysta Deicide. Miksem i masteringiem zajął się Josh Wilbur. Okładka singla to dzieło autorstwa meksykańskiego artysty Nestora Avalosa.



Teledysk do singla "Bury The Cross... With Your Christ" Deicide możecie zobaczyć poniżej: