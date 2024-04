Deep Purple to żywa legenda muzyki rockowej. Od 1968 roku wydali 22. albumy studyjne, a wśród nich prawdziwie pomnikowe krążki jak "In Rock", "Machine Head", "Burn", "Perfect Strangers" czy "Made In Japan", jedną z najlepszych płyt koncertowych w historii gatunku. Łączny ich nakład dawno przekroczył 100 milionów egzemplarzy.

Zespół przez wielu fanów hard rocka uznawany jest za jednego z jego kluczowych twórców. Na ich czele stoi legendarny Ian Gillan, którego wokal inspiruje pokolenia, towarzyszą mu basista Roger Glover, perkusista Ian Paice i maestro na klawiszach - Don Airey.

Już 19 lipca ukaże się album "=1", pierwszy nagrany z udziałem znakomitego gitarzysty Simona McBride'a, który idealnie wpasował się w skład zespołu, po tym jak Steve Morse odszedł z powodów osobistych. Od 2022 roku McBride zagrał już dla ponad pół miliona fanów Deep Purple (sprawdź!) , którzy przyjęli go bardzo ciepło.

Deep Purple zapowiada nowym album. Kiedy premiera "=1"?

Jak zapowiada zespół, krążek "=1" przywołuje esencję i postawę formacji z lat 70., prawdopodobnie bardziej niż jakikolwiek inny album z ostatnich lat. Krążek, którego producentem po raz kolejny jest legendarny Bob Ezrin, przyniesie klasyczne brzmienie zespołu, ale bez popadania w nostalgię.

Enigmatyczny tytuł "=1" symbolizuje ideę, gdzie w coraz bardziej złożonym świecie wszystko ostatecznie sprowadza się do jednej, zunifikowanej jednostki. Wszystko równa się jeden. Jego pełne znaczenie zostanie ujawnione w nadchodzących tygodniach, dużą rolę odegra tu również grafika płyty.

Grupa w ostatniej dekadzie wydała trzy albumy - "NOW What?!", "inFinite" i "Whoosh!" - które dowiodły, że kreatywnie są tak samo silni, jak przed laty. Ostatni z nich, "Whoosh!", osiągnął pierwsze miejsca na listach sprzedaży w 7 krajach i znalazł się w pierwszej dziesiątce w kolejnych 12.

Od kilku dekad regularnie występują także nad Wisłą, a wierni fani zawsze witają ich z otwartymi ramionami. Już 17 października tego roku wystąpią w katowickim Spodku. Występ w ramach trasy pod znaczącą nazwą "1 More Time" ("Jeszcze jeden raz") uświetni również słynny amerykański band Jefferson Starship.