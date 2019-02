David Bowie: Czy powstanie film o gwiazdorze? Rodzina nie wyraża zgody

Nie tak dawno fani Davida Bowiego mogli cieszyć się z wiadomości, że o tym barwnym artyście powstanie film "Stardust", a główną rolę zagra w nim Johnny Flynn. Sprawa jednak utknęła i nie wiadomo jakie będą dalsze losy produkcji, gdyż rodzina Bowiego nie zgodziła się na wykorzystanie muzyki legendarnego wokalisty, a całe przedsięwzięcie nie uzyskało ich aprobaty.

Losy filmu o Davidzie Bowiem stoją pod znakiem zapytania /Gijsbert Hanekroot/Redferns /Getty Images

Rodzina Davida Bowiego, w tym syn, zapowiedzieli, że film "Stardust" "nie ma ich błogosławieństwa". Jednocześnie syn gwiazdy dodał, że nie oznacza to przekreślenia całej produkcji i że nie będzie blokował pracy na planie, niemniej oryginalnej muzyki Davida Bowiego tam nie usłyszymy.



Film "Stardust", w którym główną rolę zagra Johnny Flynn, ma przedstawiać historię pierwszego wyjazdu artysty do USA, który stał się dla niego inspiracją do wykreowania postaci Ziggy'ego Stardusta.



Postać ta została opisana na płycie artysty z 1972 roku "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".



Wideo David Bowie - Ziggy Stardust - live 1972 (rare footage / 2016 edit)

Nie wiadomo jak potoczą się losy produkcji, gdyż nikt z członków rodziny Bowiego nie wyraził zgody na nakręcenie o nim filmu biograficznego.

Przypomnijmy, że David Bowie zmarł 10 stycznia 2016 r., dwa dni po premierze płyty "Blackstar".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. David Bowie Let's Dance