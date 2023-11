Darkest Hour: Sprawdź tytułowy utwór z nowej płyty "Perpetual | Terminal"

Okładkę pierwszej od siedmiu lat płyty waszyngtońskiego kwintetu spod znaku melodyjnego death metalu i metalcore'u zaprojektował pochodzący z Macedonii Północnej artysta Antonio Ilievski alias Pig Hands.

Następcę albumu "Godless Prophets & The Migrant Flora" promuje już kompozycja "Perpetual | Terminal". "To cały album Darkest Hour w jednym utworze. Wydawał się idealny do rozpoczęcia album, ostatecznie stał się utworem tytułowym, dlatego też jest doskonałym punktem wyjścia do zaprezentowania nowej płyty światu. Pod względem tekstu, utwór ten dotyka wszystkich tematów poruszanych na płycie - albumu skupionego wokół dwoistości przetrwania i odrodzenia. A prościej mówiąc, to nowa muzyka starych znajomych, którzy nigdy się nie poddadzą" - napisali muzycy Darkest Hour.

Reklama

Longplay "Perpetual | Terminal" będzie mieć swą premierę 23 lutego 2024 roku nakładem nowojorskiej wytwórni MNRK Heavy (dawniej eOne Music). Materiał dostępny będzie w edycji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Do tytułowego numeru z płyty "Perpetual | Terminal" Darkest Hour nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Darkest Hour Perpetual Terminal

Darkest Hour - szczegóły albumu "Perpetual | Terminal" (tracklista):

1. "Perpetual | Terminal"

2. "Societal Bile"

3. "A Prayer To The Holy Death"

4. "The Nihilist Undone"

5. "One With The Void"

6. "Amor Fati"

7. "Love Is Fear"

8. "New Utopian Dream"

9. "Mausoleum"

10. "My Only Regret"

11. "Goddess Of War, Give Me Something To Die For".