Z hardrockową grupą Tipsy Train Daniel "Twister" Abramowicz nagrał m.in. płyty "Na krawędzi" (2013) i "Twój czas" (2019). Z muzykami tworzącymi ten zespół wziął też udział w projekcie Last Warrior, w którym połączyli siły z wokalistą Grzegorzem Kupczykiem, by razem prezentować na scenie utwory z repertuaru formacji Turbo.

To właśnie Kupczyk ściągnął perkusistę do swojej grupy CETI.

Twister - zastępujący wieloletniego bębniarza Mucka, który musiał zrezygnować z grania z powodów zdrowotnych - miał wziąć udział w nagraniu płyty "Oczy martwych miast". Ostatecznie okazało się, że z CETI pożegnał się po zaledwie kilku miesiącach, a w sesji wziął udział Jeremiasz Baum. Od 2020 r. perkusistą CETI jest Piotr Szpalik.

"Jeszcze nie dawno wychodziłem na deski sceny, kręciłem teledyski, w planach miałem kilka koncertów, spełniałem moje największe marzenie - bycie muzykiem. Dzisiaj to już nieaktualne. Okazało się, że jestem poważnie chory" - informuje Daniel Abramowicz.

"Szybka diagnoza guz mózgu i natychmiastowa operacja. Tą rundę, dzięki świetnym fachowcom, udało się wygrać, guz usunięto, ale badanie histopatologiczne nie było już takie optymistyczne. Okazało się że walczę z najbardziej wymagającym, nieczysto grającym przeciwnikiem jakim jest GLEJAK WIELOPOSTACIOWY 4 STOPNIA. Najgroźniejszy ze wszystkich, który wznawia się w dowolnym miejscu i czasie, co znaczy, że będę już do końca życia żył w strachu przed powrotem na stół operacyjny i utratą życia. Teraz czeka mnie chemioterapia i naświetlanie oraz kolejne miesiące w szpitalnym łóżku. Następnie długie tygodnie rehabilitacji, ewentualna nowoczesna nierefundowana nanoterapia co już teraz stanowczo przekracza możliwości finansowe całej mojej rodziny" - dodaje muzyk.

"Chciałem zostać 'gwiazdą rocka', a dziś muszę walczyć o każdy dzień życia. Zwracam się do WAS o chociażby najmniejszy gest pomocy, a że nie ma w życiu silniejszej motywacji niż marzenia - pomóżcie mi je spełnić" - apeluje na koniec Daniel "Twister" Abramowicz.

W akcję pomocy zaangażowali się przyjaciele z zespołów, w których występował.

"To dla nas trudna chwila. Twister potrzebuje naszego wsparcia" - napisali muzycy Tipsy Train.

"Nasz były perkusista Daniel Abramowicz bardzo poważnie zaniemógł. Zwracam się więc do wszystkich o wsparcie. KAŻDY CENT NA WAGĘ ZŁOTA" - dodał Grzegorz Kupczyk.

