Conchita Wurst: Zobacz kolejną przemianę zwycięzcy Eurowizji 2014

Na Instagramie Conchity Wurst możemy zobaczyć najnowszy wizerunek zwycięzcy Eurowizji 2014.

Conchita Wurst prezentuje swój nowy wizerunek /FaceToFace / Reporter

Conchita Wurst zdobyła sławę w 2014 roku po wygranej Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).

Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.



Ostatnimi czasy Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki.

W październiku 2019 r. już tylko jako Wurst wydał nowy album "Truth Over Magnitude". Płytę promowały single "Trash All the Glam", "Hit Me", "See Me Now" i "To the Beat".

Teraz co piątek na swoim Instagramie rozmawia ze swoimi fanami, prezentując nowy wizerunek. Jednym z jego elementów są krótki włosy, często farbowane na różne kolory.

