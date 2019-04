Conchita Wurst prezentuje teledysk "See Me Now". Pomagała mu Polka Magdalena Maria Muszyńska

Poniżej możecie zobaczyć kolejny teledysk budzącej kontrowersje Conchity Wurst, laureatki Eurowizji 2014. "See Me Now" to zapowiedź nowego wydawnictwa postaci, którą wykreował Thomas Neuwirth.

Conchita Wurst (z lewej) prezentuje nowy teledysk. Z prawej niemiecka modelka i prezenterka Lena Gercke /Franziska Krug /Getty Images

Z Conchity Wurst został już tylko Wurst. Męski wizerunek i nowa muzyka, to pierwsze zwiastuny kolejnego przeobrażenie słynnego Thomasa Neuwirtha.



Wideo Conchita Wurst: Nie ważne jak wyglądasz, ważne kim jesteś (Dzień dobry TVN/x-news)

Wokalista stał się sławny po tym, jak w 2014 roku jako Conchita Wurst wygrał Eurowizję piosenką "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).



Niektórzy zarzucali wtedy Neuwirthowi, że to właśnie kontrowersje zapewniły mu zwycięstwo podczas konkursu.



Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.



Ostatnimi czasy Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki. Nie tak dawno temu Conchita ogoliła głowę. Swoją metamorfozę zaprezentowała podczas parady Europride 2019. Teraz przyszedł czas na kolejne, tym razem naprawdę znaczące przemiany. Neuwirth zdecydował się po raz kolejny pożegnać Conchitę. Przemiana ta wynika z faktu, że Thomas w końcu chciałby "w spokoju być sobą".

Po teledyskach "Trash All the Glam" i "Hit Me" Conchita prezentuje klip do kolejnego singla "See Me Now".

Autorami piosenki są Albin Janoska (muzyka, produkcja) i Eva Klampfer (muzyka, tekst).

Clip Conchita Wurst See Me Now

Pomysłem i dyrektorem kreatywnym został Thomas Neuwirth, a za reżyserię klipu odpowiada ponownie André Karsai.

Wokalista złożył specjalne podziękowania polskiej projektantce Magdalenie Marii Muszyńskiej (Ma Ma Mu).



Clip Conchita Wurst Trash All The Glam

Clip Conchita Wurst Hit Me

