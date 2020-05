Coke Studio Sessions: Katy Perry i Bebe Rexha wśród pierwszych gwiazd

Katy Perry, Bebe Rexha, DJ Khaled, Steve Aoki to pierwsi z ponad 100 artystów, którzy wezmą udział w trwającym 60 dni streamingu koncertów na żywo. Udział w koncercie to nie tylko wyjątkowe doświadczenie, ale też szansa, by wesprzeć walkę z Covid-19. Widzowie będą mogli dokonać darowizny na rzecz Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a Fundacja Coca-Cola przekaże kwotę równoważną środkom wpłaconym przez fanów, wynoszącą nawet do 3 mln dolarów.

Coke Studio Sessions

Coke Studio Sessions to unikalny projekt skupia artystów reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Fani będą mogli brać udział w streamingu koncertów przez 60 dni.

Na żywo wystąpi ponad 100 artystów z całego świata - wśród nich znajdą się Katy Perry, Anitta, DJ Khaled, Bebe Rexha, Miguel, Cast of Hamilton i Steve Aoki. Pierwsze koncerty miały miejsce w ostatni weekend, a ich powtórki można obejrzeć na platformie #BeApp i na kanale YouTube Coca-Coli. Codziennie odbywać się będzie jedno wydarzenie muzyczne. Celem Coke Studio Sessions jest wsparcie działalności Międzynarodowe­go Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Koncerty Coke Studio Sessions stanowią oficjalny debiut #BeApp, społecznościowej platformy streamingowej z muzyką na żywo, którą założyli obecni w branży od lat Ray Smith i Ross Mason.



"Aplikację #BeApp zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby zapewnić cyfrowe interakcje dzięki wspólnej miłości do muzyki na żywo. Ludzie potrzebują teraz takich relacji bardziej niż kiedykolwiek" - podkreślił Ray Smith, założyciel #BeApp. "Bardzo się cieszymy, że Coca-Cola jest naszym wyłącznym partnerem. Wspólnie przekazujemy słuchaczom na całym świecie dostęp do nowych, unikalnych doświadczeń dzięki #BeApp" - dodaje.

Na początku serii, na żywo wystąpią m.in. Diplo, Kaskade czy DJ Khaled. Koncerty rozpoczynają się o godz. 1 w nocy naszego czasu. Retransmisje mają miejsce o godzinie 17 następnego dnia. Odpowiedź na pytanie, kogo jeszcze zobaczymy na koncertach, będzie można znaleźć na profilach społecznościowych Coca-Cola i #BeApp.



Fundacja Coca-Cola przekazała już ponad 14 mln dolarów na rzecz lokalnych oddziałów Międzyna­ro­dowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie. Dzięki Coke Live Sessions Fundacja przekaże kolejne środki, wpłacając kwotę równoważną darowiznom fanów, która może wynieść nawet do 3 mln dolarów.