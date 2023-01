W wyreżyserowanym przez Nimi Hendrixa teledysku artystka powróciła do rodzinnego stanu New Jersey. Pełni energii mieszkańcy Newark zgromadzili się na ulicach, aby odtańczyć wiralowe układy do "Players". Coi błyszczy na pierwszym planie wraz z twórcą remiksu.

Nowa wersja "Players" hitem sieci!

Dzięki pomocy DJ Smallz 732 i DJ Saige oraz mocy mediów społecznościowych, utwór "Players" ma już łącznie 39 milionów odtworzeń. Nowojorska DJ-ka - DJ Saige - wydzieliła wokal Coi i połączyła go z podkładem rozsławionego przez Bustę Rhymesa "Put Your Hands Where My Eyes Can See". Od czasu premiery jej remiks ma już 400 tysięcy kreacji i 8 milionów wyświetleń na TikToku.

Coi Leray jest niewątpliwą królową TikToka. Już pierwsza zapowiedź "Players" zebrała ponad 5 milionów wyświetleń. Wyczekiwany utwór w ciągu dwóch tygodni od premiery osiągnął 3 miliony streamów. Dzieło DJ Smallz 732, "Jersey Club Remix", liczy już ponad 4,3 miliarda wyświetleń i prawie 1,6 miliona kreacji.

Clip Coi Leray Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix)

Coi Leray - kim jest?

Oryginalna wersja "Players" zawiera sampel "The Message" Grandmaster Flash & Furious Five. Coi emanuje w niej niewiarygodną pewnością siebie. Po wydaniu piosenki zdobyła uznanie licznych krytyków, m.in. "The New York Times" czy "Rolling Stone", a także pojawiła się na szczycie najpopularniejszych playlist.

Jak na trendsetterkę przystało, Coi Leray przejęła także świat mody. Niedawno pojawiła się w specjalnym wydaniu magazynu "i-D" - "The Royalty Issue of the Winter Magazine" - a dziennikarze oznajmili, że "jest gotowa, by pozostawić niezatarty ślad na kulturze".

Wiosną 2022 roku Coi wydała długo oczekiwany debiutancki album "TRENDSETTER". Pełen gościnnych występów krążek zdobył ogromne uznanie krytyków, a promujący płytę singel "Blick Blick" z udziałem Nicki Minaj królował we wszystkich serwisach streamingowych.