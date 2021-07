Cognizance: Gniewniej i mroczniej (nowa płyta "Upheaval")

Pochodząca z Anglii formacja Cognizance wyda pod koniec wrześnie drugi album.

Zespół Cognizance przygotował nowy album /materiały prasowe

Reklama

"Upheaval", nowy longplay technicznych deathmetalowców, wyprodukowano samodzielnie pod okiem Alex Baillie, gitarzysty Cognizance, wyjąwszy partie perkusji, które zarejestrowano w austriackim Rock Studio, gdzie za konsoletą zasiadał Sebastian Wrum.

Reklama

Miksem i masteringiem zajął się legendarny szwedzki producent Fredrik Nordström (m.in. At The Gates, Dimmu Borgir).

"W porównaniu z czymkolwiek, co zrobiliśmy wcześniej, 'Upheaval' przekracza kolejne granice, jest to bowiem album bardziej gniewny, konkretny i mroczniejszy od (debiutu) 'Malignant Dominion' z 2019 roku" - przekonują muzycy z Leeds.



Okładkę zaprojektował amerykański artysta Jason Wayne Barnett.

Na drugiej płycie podopiecznych kalifornijskiej Prosthetic Records usłyszymy już nowego gitarzystę Cognizance, Greka Apostolisa "Yage" Karydisa, który dołączył do składu w 2020 roku.

Clip STRYCHNINE SHIFT

Dodajmy, że David Diepold, austriacki perkusista Cognizance, jest także aktualnym bębniarzem bawarskiej grupy Obscura.

Album "Upheaval" trafi do sprzedaży 24 września (w wersji CD, na winylu, cyfrowo).

Nowy materiał Cognizance promuje już wideoklip do singla "Syntheticus II - Refuge". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip SYNTHETICUS II - REFUGE

Oto program albumu "Upheaval":

1. "Hymns"

2. "Drifting (R)evolution"

3. "Decaying Gods"

4. "Oneiric"

5. "The Mouth Which Cannot Speak"

6. "Forbidden Alchemy"

7. "Syntheticus I - Atrophy"

8. "Syntheticus II - Refuge"

9. "Fever Dream"

10. "Aeon Sickness".