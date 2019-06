Co stanie się ze spadkiem po Arecie Franklin? Ostatnia wola artystki nadal nie zrealizowana

Spisana ostatnia wola legendarnej wokalistki została odnaleziona pod poduszkami na sofie. Informację o testamencie potwierdziła rodzina zmarłej gwiazdy. Choć miało to miejsce już kilka tygodni temu, sąd nadal nie wydał decyzji, czy znalezione zapiski można uznać za legalny dokument.

Aretha Franklin (w środku) jednak zostawiła po sobie testament /Michael Ochs Archives /Getty Images

Aretha Franklin (posłuchaj przeboju "Respect"!) zmarła 16 sierpnia 2018 roku w wieku 76 lat w szpitalu w Detroit. Wokalistka chorowała na raka trzustki. Pogrzeb legendarnej artystki odbył się 31 sierpnia.



Aretha Franklin - niezapomniana królowa soulu (1942-2018) 1 10 W czwartek, 16 sierpnia 2018 roku zmarła wybitna wokalistka, Aretha Franklin Autor zdjęcia: Hulton Archive Źródło: Getty Images 10

Początkowo bliscy Franklin byli przekonani, że wokalistka nie zdążyła spisać testamentu. Jednak w maju doszło do sensacyjnego odkrycia. Spisaną wolę piosenkarki odnalazła jej siostrzenica Sabrina Owens. Dokumenty zostały natychmiast przekazane do sądu.

Testament z 2014 roku był spisany w notatniku i zakopany pod poduszkami na sofie. To jednak nie wszystko. Odnaleziono również dwa odręczne testamenty z 2010 roku. Były one zamieszczone w zamkniętej szafce gwiazdy. Autentyczność dokumentów mieli zbadać biegli.



Jak podawał "The Detroit Free Press" testament wskazywał syna Arety - Kecalfa - na głównego zarządcę jej majątku. Obecnie tę rolę pełni siostrzenica Sabrina Owens.

Czas jednak mija, a sąd nadal nie uznał, czy odnalezione zapiski, można uznać za legalny dokument. Postanowienie w tej sprawie ma zapaść 24 lipca.



Wideo Kwestia spadku po Arecie Franklin nadal nierozstrzygnięta / Associated Press / x-news

Aretha Franklin była niekwestionowaną królową soul, wykonawczynią takich niezapomnianych przebojów, jak "You Made Me Love You", "I Told You So", "Just For You", "Don't Cry, Baby", "How Deep Is The Ocean", "Only The Lonely", "Until You Were Gone", "Ol' Man River", "A Mother's Love".

Sprzedała ponad 75 mln płyt, zdobyła aż 20 nagród Grammy (nominowana była 44 razy), w tym trzy specjalne (Legend Award - 1991, za całokształt twórczości - 1994 i MusiCares Person of the Year - 2008).

Wideo Trumna z ciałem Arethy Franklin opuściła Muzeum Historii Afroamerykańskiej w Detroit (Associated Press/x-news)