Na nowych zdjęciach wokalistka i trenerka "The Voice Kids" odważnie wyeksponowała biust. Ponownie pokazała się też fanom w rozpuszczonych włosach.

"Green Mood. Niech ta wiosna już zostanie. Kolejnych śnieżyc w kwietniu nie zniosę" - napisała Cleo. W komentarzu natomiast zapytała fanów, gdzie w tym roku spędzają Wielkanoc.

Fani zamiast pisać o świętach, skupili się jednak na wyglądzie gwiazdy.

"Wow, jaka piękna", "Ale śliczna", "Ale foty", "Rakieta", "Wyglądasz obłędnie", "Prawdziwa modelka" - można przeczytać w komentarzach.



Dlaczego Cleo nie pojawia się publicznie w rozpuszczonych włosach?

Dlaczego 38-letnia wokalistka zwykle pokazuje się w wysoko upiętym kucyku? Cleo wyjaśniła to niedawno w rozmowie z jednym z portali. Chociaż wie, że jej rozpuszczone włosy "absolutny hit", to na scenie najważniejsza jest dla niej wygoda.

"Pojawiałam się na scenie w rozpuszczonych włosach i nie polecam. Jestem osobą bardzo dynamiczną i rozpiera mnie energia. W momencie, kiedy mam rozpuszczone włosy, to wszystko mam we włosach, na buzi. Wszystko plącze się w mikrofon. Dramat. Więc ja jednak jestem zwolenniczką kuca, to jest bardzo wygodne" - powiedziała Jastrząb Post.



"Oczywiste, że mój kucyk jest doczepiany. Pamiętam, że kiedy wyszedł teledysk do 'My Słowianie', miałam długi warkocz i często pytano się mnie, czy to są moje prawdziwe włosy. Kurczę, przecież gdybym je rozpuściła, to miałabym włosy do kostek, więc tak, pomagam sobie" - mówiła Plotkowi.