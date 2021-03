Cleo o występie Rafała Brzozowskiego na Eurowizji 2021. Co ją zaskoczyło?

Cleo zabrała głos na temat wyboru Rafała Brzozowskiego na reprezentanta Polski podczas tegorocznego konkursu Eurowizji. Co powiedziała?

Cleo skomentowała wybór Rafała Brzozowskiego na Eurowizję AKPA

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) pozostawiła krajom decyzję, czy w tym roku wystawią tych samych wykonawców, którzy mieli pojawić się w 2020, czy zdecydują się na nowych reprezentantów.

TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej, która miała reprezentować Polskę w 2020 r. z piosenką "Empires" (posłuchaj!). Wielu fanów konkursu było tym mocno rozczarowanych, wspierając swoją idolkę w mediach społecznościowych.

W programie "Pytanie na śniadanie" TVP oficjalnie ujawniła, że reprezentantem zostanie Rafał Brzozowski (w konkursie ma startować jako Rafał, bez nazwiska). Wokalista zaprezentował piosenkę i teledysk "The Ride" (sprawdź tekst i polskie tłumaczenie!).

O wybór wokalisty spytano Cleo.

"To jest piosenka na styl lat 80., czyli bardzo modny w tym sezonie. Mam zagwozdkę, czy to dobrze, czy nie. Może to być przesycone, jednak numer jest taneczny. Wizerunek Rafała kojarzy mi się z ‘Man in black’, ale analizowałam tego dokładnie" - mówiła Plotkowi.

Cleo zauważyła, że jej piosenka z Donatanem miała łatwiej, gdyż była popularna jeszcze przed zgłoszeniem jej na Eurowizję. Trenera "The Voice Kids" przyznała też, że wybór Brzozowskiego ją zaskoczył, bo była przekonana, że do Rotterdamu pojedzie Alicja Szemplińska.

"Muszę przyznać, że zgubiłam się w czasoprzestrzeni. Ja myślałam, że Alicja jedzie, ale nie wiedziałam, że w grę wchodzą zmiany z regulaminem. Zdziwiłam się, że jedzie Rafał. Mam nadzieję, że Alicja pojedzie w przyszłym roku" - skomentowała.



