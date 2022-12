Klaudię Jóźwiak widzowie poznali najpierw w "The Voice of Poland". Wokalistka pojawiła się w dziewiątej edycji, jednak szybko pożegnała się z programem. Trenerzy nie odwrócili się podczas przesłuchań w ciemno.

"Niestety nie jestem z siebie zadowolona... Nie udało mi się ogarnąć stresu. Zjadł mnie i to całą... Ciężko było mi zapanować nad głosem jak i całym ciałem. Jeszcze sporo pracy przede mną, ale z całego serducha bardzo Wam dziękuję za ten pozytywny odbiór. Nie przeszłam do dalszych etapów programu, ale 'The Voice Of Poland 9' zaliczam do listy spełnionych marzeń" - pisała wtedy na Instagramie początkująca wokalistka.

Klaudia Jóźwiak w "Mam talent". Chylińska była nią zachwycona

Dużo lepiej uczestniczce poszło w 2019 roku w "Mam talent", gdzie dotarła do półfinału. Jej castingowy występ jury nagrodziło oklaskami na stojąco. Nie wiem co mam powiedzieć, aż mi brak słów" - powiedziała Małgorzata Foremniak, Agustin Egurrola dodał: "narodziny gwiazdy!". Chylińska, przekazując dziewczynie, że przechodzi dalej, powiedziała, że ma niesamowity dar i talent.

Kolejne komplementy Jóźwiak usłyszała w półfinale po wykonaniu "Let You Love Me" Rity Ory.



"Jesteś zjawiskiem, jesteś zwierzęciem na scenie, nie ma w Polsce wokalistki, która się tak porusza jak ty. Zacznij wymiatać na scenie" - ekscytował się Agustin.



"Ja bym chciała bardzo, żeby państwo usłyszeli najważniejsze - głos. Jesteś niezwykła. Genialny występ" - to zdanie Chylińskiej. Mimo zachwytów jury, Jóźwiak nie awansowała do finału, co było sporą niespodzianką.

Klaudia Jóźwiak jako IMI

Trzy lata po udziale w "Mam talent" Kamila Jóźwiak debiutuje z singlem "Bang Bang" pod pseudonimem IMI.

"Klaudia to idealny przykład tego, że można zadebiutować świetnym singlem - wystarczy talent" - czytamy w zapowiedzi prasowej. Singel wyprodukował Jonatan Chmielewski, znany też jako Don Juan Wielki.

"Tekst autorstwa Klaudii oraz Jonatana ukazuje, że ból, którego doświadczyło się w swoim życiu może być motywacją, by stać się silniejszym, mimo nieodpowiednich ludzi i trudności napotkanych na swojej drodze" - czytamy.