Cheryl James i Sandra Denton zostały niedawno zaproszone do udziału w programie "Tamron Hall Show", w którym opowiedziały, jak w trakcie swojej kariery udało się im przełamać wiele barier, nie tylko tych muzycznych. Jedną z najbardziej palących kwestii podczas wywiadu okazało się macierzyństwo. W trakcie rozmowy dziennikarka Tamron Hall poprosiła artystki o zweryfikowanie przekonania, że kobiety, które marzą o dziecku powinny zapomnieć o owocnej karierze.

"Wciąż tak mówią?" - zapytała z lekkim rozbawieniem i zaskoczeniem Sandra Denton. Dodała, że gdy one zaczynały swoją przygodę z muzyką, wielokrotnie mierzyły się z podobnymi opiniami. "Chciałyśmy być matkami i tak też się stało. Wszystkim powtarzałyśmy, że cokolwiek się wydarzy, dobrego czy złego, poradzimy sobie z tym. Bo ktoś w końcu musi to zrobić, co oczywiście budziło panikę: jak sobie z tym poradzicie, a co ze sprzedażą?" - opowiedziała.

Na bardziej osobiste i szokujące wyznanie zdecydowała się Cheryl James, która zdradziła, że w szczytowym momencie ich kariery zasugerowano jej przerwanie ciąży.

"Nie sądzę, abym kiedykolwiek o tym mówiła na głos, ale poproszono mnie o dokonanie aborcji. Nie powiem, kto mnie do tego namawiał. Jeśli marzysz o pogodzeniu roli matki i kariery musisz być przekonana o tym, że sobie poradzisz. Zdecydowanie jest to trudniejsze, ale narodziny mojej córki były jedną z najpiękniejszych chwil, jakich doświadczyłam" - dodała, zapewniając, że dwójka jej dzieci - 1991 roku na świat przyszła jej córka Corin, w 1999 roku urodził się syn Chapele - to największe błogosławieństwo.