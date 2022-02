Wspólny teledysk Charli XCX i Riny Sawayamy - "Beg For You" do sieci trafił w połowie lutego i przekroczył milion wyświetleń.



Utwór oparty jest na samplu z przeboju szwedzkiej gwiazdy pop September - "Cry For You" (2006 r.). "Beg For You" to ostatnia zapowiedź nowego albumu Charli XCX "Crash", który ukaże się 18 marca.

Clip Charli XCX Beg For You - feat. Rina Sawayama

W ramach promocji płyty, która według jej zapowiedzi będzie "przepełniona seksem" oraz materiałem "do tańca i płaczu", Charli XCX 5 marca wystąpi w "Saturday Night Live".



Charli XCX ogranicza media społecznościowe

W lutym wokalistka wydała też oświadczenie, w którym przyznała, że ataki na jej osobę w sieci, wpływają na jej zdrowie psychiczne. Stało się to po tym, jak część jej fanów skrytykowało jej sposób na promocję płyty (pojawienie się na festiwalu powiązanym z technologią NFT).

"W ostatnich miesiącach zmagałam się z problemami natury psychicznej, co utrudnia mi radzenie sobie z krytyką i negatywnym nastawieniem - oczywiście wiem, że to powszechny problem dla większości ludzi... Dlatego chciałam napisać, że staram się jak tylko potrafię i pracuję, aby robić rzeczy ekscytujące" - komentowała.