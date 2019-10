Charles Aznavour: "Mały gnojek geniusz". Pierwsza rocznica śmierci

Nagrał ponad 1200 piosenek, umieszczonych na 294 albumach, które rozeszły się w nakładzie ponad stu milionów egzemplarzy. Ile dał koncertów, tego nikt nie policzył, dość powiedzieć, że Charles Aznavour śpiewał na wszystkich kontynentach. 1 października mija pierwsza rocznica śmierci artysty.

Charles Aznavour do ostatnich chwil był aktywny na scenie - zdjęcie z 20 kwietnia 2018 r. /Xavi Torrent/Redferns /Getty Images

Zmarł wieku 94 lat, a swą ostatnią płytę nagrał w 2011 r. Symbol francuskiej piosenki, a jednocześnie bohater Armenii i w USA zwycięzca plebiscytu na najwybitniejszego artystę estradowego XX wieku. Charles Aznavour był gwiazdorem najważniejszych scen Europy i Ameryki.



Charles Aznavour: Pogrzeb legendarnego artysty

Zwrócił na siebie uwagę w połowie lat 40. Wtedy to do wspólnego tournee zaprosiła go sama Edith Piaf, która nazywała go "małym gnojkiem geniuszem", z racji jego niewielkiego wzrostu i olbrzymiego talentu.

"Ona była magią, wiedziała jak śpiewać i że każde słowo ma znaczenie. Miała świetne poczucie humoru i to coś, czego nie zobaczysz w żadnym filmie o niej, że potrafiła się śmiać, tak jak porządnie wypić i zjeść. Kochała swoją publiczność, a to bardzo ważne" - wspominał artysta. "Była moją wielką przyjaciółką" - mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia.



Kariera Aznavoura to nie tylko liryczne piosenki. Artysta wielokrotnie występował w filmach. Na jego koncie jest ponad 60 ekranowych ról, te najgłośniejsze w filmach: "Nie strzelajcie do pianisty" i "Blaszany bębenek".

Wideo Nie żyje Charles Aznavour. Francuski piosenkarz miał 94 lata (FR M6/x-news)

W latach 60. poznała go cała Polska. Stało się to za sprawą Lucjana Kydryńskiego, który potrafił lansować mistrzów francuskiej piosenki. Było na nią zresztą zapotrzebowanie. Polacy chcieli słuchać lirycznych piosenek, w których subtelna muzyka łączyła się wspaniale z poetyckim tekstem. Aznavour pisał takie właśnie piosenki, dlatego jego "Dwie gitary", "Isabelle", "La boheme" czy "La Mamma" były w Polsce prawdziwymi przebojami.



Jego kariera estradowa trwała ponad 80 lat. Nazywany był francuskim Frankiem Sinatrą. Aznavour niemal do śmierci koncertował po całym świecie, a śpiewał w wielu językach, oprócz francuskiego także po angielsku, hiszpańsku, włosku i ormiańsku. W Polsce występował na koncertach w latach 1963 i 1969.

Charles Aznavour w Warszawie - 23 czerwca 2014 r.

Francuski legendarny piosenkarz, kompozytor i aktor pochodzenia ormiańskiego zmarł w nocy z 30 września na 1 października 2018 r. w wieku 94 lat w swoim domu w Prowansji.



Aznavour, a właściwie Szahnur Warenag Aznawurian, urodził się 22 maja 1924 roku w Paryżu w rodzinie ormiańskich imigrantów. Wykonywał głównie piosenki literackie, również do własnych słów i muzyki. W przeprowadzonej w 1999 roku internetowej ankiecie amerykańskiej telewizji CNN i tygodnika "Time" Aznavour został uznany za największego estradowego artystę XX wieku.

Wideo "Emmenez-moi" Charles AZNAVOUR



Oprócz bycia piosenkarzem, autorem tekstów, dyplomatą (od 2009 r. był ambasadorem Armenii w Szwajcarii i delegatem ONZ w Genewie), działaczem społecznym, Aznavour był również twórcą fundacji "Aznavour dla Armenii", w której udało mu się zebrać miliony dolarów na pomoc krajowi swoich przodków.

W anglojęzycznym świecie odniósł wielki sukces utworem "She", który był numerem jeden w Wielkiej Brytanii, wykorzystanym m.in. w kinowym przeboju "Notting Hill".

Wideo She - Charles Aznavour (Notting Hill).avi

